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Ляшко про рішення Держдуми РФ: Рівень загрози різко зростає

Сергій Пономаренко
15 лютого, 14:40
Світ зобов'язаний зупинити нового "собирателя земель" – заявив політик

Фото: Facebook / Олег Ляшко

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вважає, що сьогоднішнє рішення Держдуми РФ про рекомендацію Путіну визнати так звані "Л/ДНР" призведе до ескалації ситуації навколо України. Про це він написав у Facebook.

За його словами, визнання незалежності терористичних організацій є демонстративними територіальними претензіями Кремля до України.

"Як і роздача російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Тому розслаблятися і радіти "відведенню" російських військ від нашого кордону абсолютно недоречно. Навпаки, після сьогоднішнього рішення росДуми рівень ескалації та загроз різко зростає. Ми можемо протиставити цьому нашу єдність, силу і міжнародну солідарність. Світ зобов‘язаний зупинити нового "собирателя земель", – написав Ляшко.