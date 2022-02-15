Ляшко про рішення Держдуми РФ: Рівень загрози різко зростає

Фото: Facebook / Олег Ляшко
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вважає, що сьогоднішнє рішення Держдуми РФ про рекомендацію Путіну визнати так звані "Л/ДНР" призведе до ескалації ситуації навколо України. Про це він написав у Facebook.
За його словами, визнання незалежності терористичних організацій є демонстративними територіальними претензіями Кремля до України.
"Як і роздача російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Тому розслаблятися і радіти "відведенню" російських військ від нашого кордону абсолютно недоречно. Навпаки, після сьогоднішнього рішення росДуми рівень ескалації та загроз різко зростає. Ми можемо протиставити цьому нашу єдність, силу і міжнародну солідарність. Світ зобов‘язаний зупинити нового "собирателя земель", – написав Ляшко.