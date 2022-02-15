Ляшко о решении Госдумы РФ: Уровень угрозы резко возрастает

Фото: Facebook / Олег Ляшко

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко считает, что сегодняшнее решение Госдумы РФ о рекомендации Путину признать т.н. "Л/ДНР" приведет к эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, признание независимости террористических организаций – это демонстративные территориальные претензии Кремля к Украине.