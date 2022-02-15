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Ляшко о решении Госдумы РФ: Уровень угрозы резко возрастает

Сергей Пономаренко
15 февраля, 14:40
Мир обязан остановить нового "собирателя земель" – заявил политик

Фото: Facebook / Олег Ляшко

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко считает, что сегодняшнее решение Госдумы РФ о рекомендации Путину признать т.н. "Л/ДНР" приведет к эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, признание независимости террористических организаций – это демонстративные территориальные претензии Кремля к Украине.

"Как и раздача российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Поэтому расслабляться и радоваться "отводу" российских войск от нашей границы совсем не к месту. Напротив, после сегодняшнего решения Госдумы уровень эскалации и угроз резко растет. Мы можем противопоставить этому наше единство, силу и международную солидарность. Мир обязан остановить нового "собирателя земель", – написал Ляшко.