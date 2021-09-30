"Особистий проєкт Меркель" – чи погодиться Путін на "нормандську зустріч" до Нового року

Україна веде роботу над тим, щоб зустріч лідерів "Нормандської четвірки" відбулася при ще чинному канцлері ФРН Ангелі Меркель. Фото: колаж "Сьогодні"

Офіс президента України хоче провести нову "нормандську зустріч" із питань врегулювання конфлікту на Донбасі до завершення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель. Сайт "Сегодня" з'ясував, наскільки важливою є роль лідера ФРН у переговорах і чи можуть вони відбутися найближчим часом.

Два роки у глухому куті

У грудні 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів України, Росії, ФРН та Франції. Глави держав обговорили конфлікт на Донбасі та виступили за перемир'я, внесення до законодавства України поправок відповідно до Мінських домовленостей та закріплення формули Штайнмайєра. Проте більша частина пунктів угоди "нормандської четвірки" так і залишилася нереалізованою досі. При цьому сторони переговорів постійно звинувачують одне одного у невиконанні своїх зобов'язань.

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В Україні кажуть – щоб вийти з глухого кута, необхідно провести новий "нормандський саміт", проте тут виникла нова обставина – канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка брала активну участь у нормандських переговорах щодо Донбасу та багато в чому підтримувала позицію України, йде у відставку.

У грудні 2019 року в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Росії, ФРН і Франції. Фото: EPA/Ian Langsdon/Pool

Росія не чує пропозицію України

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Як заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі телеканалу ICTV, нині Україна веде активну роботу над тим, щоб зустріч лідерів "Нормандської четвірки" відбулася ще за чинного канцлера Німеччини Ангела Меркель.

"Продовжуються консультації у "Нормандському форматі", вони постійно відбуваються як у вигляді відеоконференцій, так і в реальних зустрічах між різними сторонами. Але ми знаємо, що відбуваються і між німцями та росіянами, між французами та росіянами. Ми працюємо над тим, щоб така зустріч відбулася ще до кінця каденції пані Меркель, і ми вважаємо, що було б дуже справедливо, тому що вона дійсно дуже багато для цього зробила, і на сьогодні ми маємо двох свідків, які були присутні під час підписання Мінських домовленостей. щоб така зустріч відбулася найближчим часом", – зазначив Єрмак.

Глава Офісу президента також додав, що відповідні пропозиції передаються і до Кремля, але їх не чують.

"Це важливо, щоб переговори відбулися. Але офіційних осіб Росії постійно не влаштовує порядок денний. Але якщо є бажання припинити війну, треба сідати і розмовляти", – сказав Єрмак.

Андрій Єрмак: "Якщо є бажання припинити війну, треба сідати і розмовляти" / Фото: Офис Президента Украины

Чому нова "нормандська зустріч" важлива

Колишній міністр закордонних справ України (2003-2005 та 2010-2012 рр.) Костянтин Грищенко вважає проведення нових переговорів лідерів країн-учасниць "нормандського формату" украй важливою.

"Що може бути гіршим за тишу? Є тиша, як у церкві, а є, як у труні. І в даному випадку є бажання, щоби прозвучало хоч щось. Хоча б провести аудит того, де, хто і що зробив за два роки після Паризького саміту", – каже він.

На думку Грищенка, нова зустріч не обов'язково має бути "проривною".

"Зупинення на два роки самого процесу обговорення проблем – для України не найкращий варіант. І саме тому необхідно відновити обговорення в рамках "нормандського формату", хоч би яким був їхній результат", – каже ексміністр.

Костянтин Грищенко: "Нова зустріч не обов'язково повинна бути "проривною " / Фото: МИД Украины

Чому участь Меркель важлива для України

Політолог Олексій Якубін вважає, що присутність Меркель на зустрічі, безумовно, є значущою.

"Нормандський формат" багато в чому особистий проєкт Ангели Меркель. Вона ж була архітектором Мінських угод. Якщо її не буде, Володимир Путін залишиться єдиним учасником першої "нормандської зустрічі", – каже політолог.

Експерт також зазначає, що існує велика ймовірність, що наступним канцлером Німеччини стане кандидат від соціал-демократичної партії Олаф Шольц, а не протеже Меркель Армін Лашет.

"У соціал-демократів може бути жорсткіша політика стосовно України. Ще за Меркель вони контролювали МЗС ФРН і наполягали на виконанні Україною умови формули Штайнмайєра, яка нас не влаштовує. Тепер "есдеки" можуть отримати ще більше влади. Тому Україна поспішає провести зустріч під час каденції Меркель", – пояснює політолог.

Олексій Якубін: "Нормандський формат" багато в чому особистий проект Ангели Меркель" / Фото: Facebook

Які шанси на зустріч найближчим часом

Ангела Меркель, будучи засновником "нормандських зустрічей", стала їхнім ключовим учасником, унаслідок чого Берлін почав виконувати головну роль в організації саміту. Імовірно, що саме у столиці ФРН і відбудеться наступна зустріч лідерів "нормандської четвірки".

Костянтин Грищенко впевнений, що ймовірність зустрічі можна оцінювати у тому випадку, якщо буде зрозуміла позиція Росії та готовність президента Путіна до такої зустрічі.

"Поки що Москва не виявляє готовності до її проведення. Але заявляти про готовність та бажання України провести таку зустріч необхідно. Це створює певний тиск на російську сторону. Але тепер важко спрогнозувати конкретний час, коли зустріч може відбутися", – сказав колишній глава МЗС України.

Він також додав, що Україні необхідне поновлення діалогу.

"І тут питання не в Меркель – буде вона присутня чи ні. Якщо ми думатимемо, як проводити таку зустріч після Меркель, то треба розуміти, що кілька місяців займе процес формування нової коаліції в уряді Німеччини, а після цього ще кілька місяців, поки новий канцлер ознайомиться з предметом зустрічі. Із цих причин це може затягнутися ще дуже надовго", – додав екс-міністр.

Політолог Якубін також сумнівається, що зустріч може відбутися найближчим часом.

"Для реалізації зустрічі потрібні поступи з тих питань, які обговорювалися на переговорах у Парижі. На жаль, їх нема. Про що говорити? Провести зустріч заради зустрічі? На це не погодиться навіть Німеччина", – переконаний Якубін.

В той же час політолог-міжнародник Антон Кучухідзе впевнений, що зустріч у "нормандському форматі" може відбутися до закінчення правління Німеччиною Ангелою Меркель.

"Це абсолютно реально з однієї простої причини: минула коаліція в Німеччині збиралася протягом п'яти з половиною місяців. Поки не буде нового уряду, свої повноваження виконуватиме нинішнє під керівництвом Меркель. Тому "нормандська четвірка" цілком може зібратися з пані Меркель", – каже Кучухідзе.

Антон Кучухідзе: "Нормандська четвірка" може зібратися з пані Меркель" / Фото: Facebook

Колишній міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) Павло Клімкін впевнений, що зустріч потрібна, але з певними умовами.

"Але для мене важливий не сам факт зустрічі, тому що вже були зустрічі в Парижі, і що нам із цієї зустрічі, як кажуть? А якщо ми домовимося про просування, і це має бути розмова з американцями серйозна – це тоді одна історія, а якщо не домовимося – це фактично тільки зустріч для зустрічі, то для чого проводити і потім давати шанс говорити: "Ось бачите – знову не про що не домовилися", та звинувачувати Україну", – каже "Сьогодні" Клімкін.

За його словами, саме США може натиснути на Росію, щоб вона брала участь у зустрічі.

"Наразі козирі в руках у американців – тільки вони можуть натиснути на Путіна. Спілкуватиметься Нуланд, відбуваються інші контакти. Путін погодиться на цю зустріч, тільки якщо розумітиме вигоду для себе. Ну а ми наразі у безвиході, і у нас маневри без американців, як би ми не говорили про суб'єктність, дуже обмежені", – зазначає ексміністр.

Павло Клімкін: "США може натиснути на Росію, щоб вона брала участь у зустрічі" / Фото: Facebook

Заклик до зустрічі – сигнал Путіну

Колишній віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції (2005 р.) Олег Рибачук зазначає, що під час переговорів у "нормандському форматі" може відбутися міні-зустріч Зеленського та Путіна.

"Ця зустріч може відбутися лише після того, як на неї піде Кремль. Сьогодні заява Єрмака – це демонстрація світу, що Україна готова до переговорів, але Росія не хоче. Але якщо гіпотетично ця зустріч відбудеться, то, я думаю, буде спроба провести якісь міні-переговори між Зеленським і Путіним", – каже нам Рибачук.

Олег Рибачук: "У ході "нормандської зустрічі" можуть відбутися міні-переговори Зеленського та Путіна" / Фото: Facebook

Нормандський формат

Нормандський формат – тип зустрічей у чотиристоронньому форматі між першими особами України, Німеччини, Франції та Росії, де обговорюються питання російської збройної агресії проти України.

Назва формату походить від місця зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, у містечку Бенувіль, що у Нормандії (Франція), у рамках святкування 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття другого фронту у Другій світовій війні.

Наступна зустріч у такому ж форматі відбулася 16-17 жовтня у Мілані (Італія).

Третя зустріч відбулася 11-12 лютого 2015 року у Мінську (Білорусь).

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити США у "Нормандському форматі", але припустив, що американці можуть допомогти у врегулюванні конфлікту та у паралельному форматі.

Раніше у Росії назвали умову для приєднання США до "Нормандського формату". У Москві нервуються, що Америка опиниться на боці України і тиснутиме на Москву.