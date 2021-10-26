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Кулеба "роздраконив" Скабеєву відповіддю на питання про Путіна

Сергій Мартинець
26 жовтня, 17:01
Користувачі мережі поставили українському міністру знамените запитання про господаря Кремля

Кулеба жорстко охарактеризував Путіна. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прямо заявив, що вважає президента РФ Володимира Путіна вбивцею. Про це він написав у Twitter.

Під час Години спілкування в соцмережі, де користувачі під хештегом # спитай Кулебу могли ставити йому питання, запитали, чи вбивця Путін.

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Кулеба відповів: "Так" .

Це не дуже сподобалося кремлівській пропагандистці та телеведучій Ользі Скабєєвій.

"І після такого вони все ще розраховують на зустріч (ймовірно, Путіна та Зеленського)?!" – написала вона в Telegram.

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Путін вбивця?

  • У березні цього року в інтерв'ю ABC News президент США Джо Байден розповідав про втручання російського лідера у американські вибори. Журналіст спитав, чи думає він, що Путін вбивця, на що Байден відповів: "Ммм, так". При цьому варто зазначити, що він не назвав безпосередньо Путіна вбивцею, а лише погодився з тим, про що запитав журналіст.
  • А у червні журналіст запитав Путіна, чи вважає він себе вбивцею. Розмова на цю тему не особливо сподобалася російському президенту і вивела його з себе.
  • Пізніше президента Володимира Зеленського журналісти намагалися запитати, чи вважає він Путіна вбивцею, але це дуже розлютило українського лідера. Він пояснив, що було не так із цим питанням.
  • А у квітні цього року під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи Меркель відповіла на питання українського депутата, чи є Путін вбивцею, як про це раніше говорив Байден.