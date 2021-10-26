Кулеба "роздраконив" Скабеєву відповіддю на питання про Путіна

Кулеба жорстко охарактеризував Путіна. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прямо заявив, що вважає президента РФ Володимира Путіна вбивцею. Про це він написав у Twitter.

Під час Години спілкування в соцмережі, де користувачі під хештегом # спитай Кулебу могли ставити йому питання, запитали, чи вбивця Путін.

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Кулеба відповів: "Так" .

Це не дуже сподобалося кремлівській пропагандистці та телеведучій Ользі Скабєєвій.

"І після такого вони все ще розраховують на зустріч (ймовірно, Путіна та Зеленського)?!" – написала вона в Telegram.

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Путін вбивця?