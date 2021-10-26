Кулеба "раздраконил" Скабееву ответом на вопрос о Путине

Кулеба жестко охарактеризовал Путина. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прямо заявил, что считает президента РФ Владимира Путина убийцей. Об этом он написал в Twitter.

Во время Часа общения в соцсети, где пользователи под хештегом #спросиКулебу могли задавать ему вопросы, спросили, убийца ли Путин.

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Кулеба ответил: "Да".

Это не сильно понравилось кремлевской пропагандистке и телеведущей Ольге Скабеевой.

"И после такого они все еще рассчитывают на встречу (вероятно, Путина и Зеленского)?!" – написала она в Telegram.

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Путин убийца?