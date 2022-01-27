Подвійний ультиматум Путіну Кремлю дали час подумати

Єнс Столтенберг (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

НАТО у своїй відповіді на вимоги РФ щодо гарантій безпеки в Європі заявили, що ключові вимоги Москви є неприйнятними.

Про це повідомляє DPA.

Реклама

Так, Альянс, паралельно зі США, передав Росії свою письмову відповідь на ультиматум президента Володимира Путіна. Вимоги відкликати дану на саміті в Бухаресті Україні та Грузії обіцянку про майбутнє членство не буде виконано, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі на терміново скликаній пресконференції, що відбулася у відеоформаті.

За його словами, документ направлений від імені всіх тридцяти союзників, які є єдиними з цього питання.

Сьогодні ми передали наші письмові пропозиції Росії. Ми зробили це паралельно зі США", – зауважив генсек.

Реклама

Столтенберг додав, що союзники окреслили три головні позиції, за якими вони готові досягати прогресу.

"Перше – відносини НАТО – Росія. Росія обірвала дипломатичні зв'язки з НАТО, що зробило наш діалог набагато важчим. Ми маємо знову відновити роботу наших офісів у Москві та Брюсселі. Ми також маємо у повному обсязі використовувати вже існуючі військові канали, щоб просувати прозорість та знизити ризики. Ми також розглядаємо можливість встановлення цивільної гарячої лінії зв'язку для надзвичайних ситуацій", – позначив Столтенберг першу позицію.

Другою він назвав європейську безпеку, включаючи ситуацію в Україні та навколо неї.

Реклама

"Ми готові слухати занепокоєння Росії та вести справжній діалог, як дотримуватись та зміцнювати фундаментальні принципи європейської безпеки, під якими ми всі підписалися, починаючи від заключного Гельсінського акту. Це включає право кожної держави вибирати свій шлях у сфері безпеки", – зауважив генсек.

Третім пунктом Столтенберг назвав зниження ризиків, прозорість та контроль над озброєнням.

Росія проти НАТО