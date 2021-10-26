Кремль не хоче віддавати скіфське золото Україні – буде ще один суд

РФ подасть апеляцію на рішення суду Амстердама Фото: колаж "Сьогодні"

Росія найближчим часом подасть апеляцію до Верховного суду Нідерландів на рішення суду Амстердама щодо скіфського золота, яке мають передати Україні.

Про це повідомляє ТААС з посиланням на заступника керівника робочої групи з міжнародно-правових питань при постпредстві тимчасово окупованого Криму за президента Росії Олександра Молохова.

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"Якби безпосередньо я займався цим питанням, ми подали скаргу вже завтра. Працює команда голландських юристів", – сказав він.

Що відомо

Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня ухвалив, що колекція скіфського золота має бути передана Україні. Відповідне рішення оголосила головуючий суддя Пауліна Хофмейєр-Рюттен. За її словами, ці об'єкти є частиною культурної спадщини України і мають бути передані українській стороні.

Як розвивалися події