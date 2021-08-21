Коротко і по суті: про що секретар РНБО Олексій Данілов розповів в ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні"

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У секретаря РНБО Олексія Данілова з'явився привід для гордості – персональні санкції РФ щодо нього. "Обіцяю виправдати "високу довіру" і зробити ще більше на посаді секретаря Радбезу, щоб раз і назавжди зняти питання про будь-яку присутність "русского міра" і його агентів впливу в українському житті – як кажуть в народі, "щоб і духу не було", – написав він про це на своїй сторінці у Фейсбуці.

Трохи раніше Данілов дав ексклюзивне інтерв'ю журналістові і медіаменеджерові Дмитру Белянському, ведучому телепрограми "Велика деолігархізація". У цьому інтерв'ю секретар РНБО розповів, чого чекати далі від цього державного органу, який останнім часом сильно напружує політичні еліти країни своїми рішеннями. Також йшлося про те, як Радбез взагалі може вплинути на ситуацію в країні. Вийшла довга розмова. Наводимо її короткий зміст.

Про причини катастрофи українського літака в Ірані

Перша велика робота, яку ми робили – це була робота, що стосувалася збитого російською ракетою Тор-М1 в Тегерані нашого літака . Це був перший виклик, який команда Володимира Олександровича взяла на себе – безпосередньо Рада безпеки і оборони, апарат Ради займався цим питанням.

. Це був перший виклик, який команда Володимира Олександровича взяла на себе – безпосередньо Рада безпеки і оборони, апарат Ради займався цим питанням. І ми через дві години після цих подій вже розуміли, що там відбувається. Ми дуже швидко опанували ситуацію, відправили в безпрецедентно короткий строк фахівців з нашої країни в Тегеран, і вже наступного дня вранці ми дали офіційне повідомлення, що цей наш літак був збитий ракетою російського виробництва, а саме – Тор-М1.

Ми вважаємо, що це була усвідомлена ситуація. За кілька днів до цього американці вбили генерала Сулеймані, і вони мали оголосити тотальну війну американцям. І щоб чимось перебити це питання, вони разом з росіянами зробили таке.

Данилов стверджує, що Іран свідомо пішов на знищення українського пасажирського літака, щоб відвернути увагу своїх патріотів від помсти американцям за вбивство генерала Сулеймані / Фото: BBC news

Про суди щодо визнання рішень РНБО незаконними

Люди, які тривалий період часу знущалися над нашою країною, робили дуже неприємні речі для розвитку нашої країни, звичайно, мають захищатися. Тому що вони мають великі статки, звикли почуватися так в нашій країні, як вони почувалися при президентах, які були до цього. І вони вважали, що їм за це нічого не має бути.

Про витоки корупції в Україні

Я говорив, що цей процес почався в 1998 році – з перших грошей, які були занесені саме до Верховної Ради.

Це сталося під час процедури обрання голови Верховної Ради в 1998: був такий Павло Іванович Лазаренко . Була тоді боротьба, хто стане головою Верховної Ради. Закінчилося тим, що пан Медведчук тоді став спікером парламенту, до речі, в 1998 році.

. Була тоді боротьба, хто стане головою Верховної Ради. Закінчилося тим, що пан Медведчук тоді став спікером парламенту, до речі, в 1998 році. Він так само сьогодні перебуває під санкціями, які на нього наклали рішенням Ради нацбезпеки і оборони...

На думку Данилова, корупція в Україні почалася з першого хабара, який занесли в ВР. І в цьому контексті він тут же згадує Віктора Медведчука / Фото: Wikipedia

Про "закон кішки"

Є такий закон, він називається "закон кішки". Кішка постійно п'є молоко з заплющеними очима. Вона думає, що через це її ніхто не бачить. І коли "п'ють наше молоко", і вважають, що цього ніхто не бачить – то вибачте, РНБО бачить все.

А закривати очі, що цього не відбувається – коли є монополізація, коли починають корумпувати держслужбовців? Коли потрібно вирішити те чи інше питання в обхід закону?

Я за те, щоб кожен держслужбовець за це відповідав. І сьогодні, коли у нас починаються певні процеси – це наче ми світло вмикаємо – і таргани відразу розбігаються. На сьогодні ми включаємо світло майже на кожному засіданні РНБО, і починається рух.

Про те, що сталося в Афганістані

Має бути справедливість! У нас дуже багато питань, які абсолютно несправедливі. Коли на маленьких покладають велике, а велике забирають у маленьких.

Кожна країна мусить дбати про свій інтерес. І коли нам кажуть, що нам хтось допомагає – вони допомагають, якщо в цьому є їхня вигода.

Те, що сталося в Афганістані: американцям набридло допомагати і витрачати свої гроші. Вони просто пішли, і зараз ми спостерігаємо там жахливу ситуацію. Тому нам треба наводити лад в нашій країні і не треба лякатися розмови з суспільством. Треба пояснювати, звідки що береться і куди воно відправляється.

На злітному полі аеропорту Кабула залишаються тисячі афганців. Фото: avianews.com

Про те, як зупинити вирубку лісів

Президент дав доручення, ми готуємо зараз засідання РНБО. Пропонуватимемо своє бачення розвитку лісової галузі. Ба більше, ми приходимо до питання, що з урахуванням того, що ліс є нашим надбанням, але так само, ліс – це сировина для промисловості, я думаю, що ми будемо вводити в наш лексикон таке словосполучення як промисловий ліс.

РНБО має намір зайнятися вирубкою лісів в Карпатах. Але там, здається, знайшли незвичайне рішення / Фото: РБК

Про деолігархізацію

Жодного розподілу великого бізнесу відбуватися на сьогодні вже не може. Він уже сформований. Але треба привести його у відповідність з цілями і завданнями, що стоять перед державою.

Про державу і громадянина

Я поставив вам запитання, скільки кожен платить податків, і ви вже замислилися... Ви мусите це знати. Тому що, коли ви знаєте, ви можете сказати: влада, почекай, я громадянин, я заплатив податки, ви за мої податки існуєте. Це класичний вираз – у держави немає власних грошей. Всі гроші, які є в державі – або гроші від платників податків, або гроші, які ми тимчасово запозичили у тих чи інших інститутів, і які нам треба буде віддавати.

Під час нашого інтерв'ю, Данилов неодноразово повторив: у президента України є намір впритул зайнятися регіональною політикою і ефективною роботою громад. / Фото: president.gov.ua

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