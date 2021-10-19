Корнієнка призначили першим віцеспікером Верховної Ради

Олександр Корнієнко / Фото: Facebook

Верховна Рада призначила першим віцеспікером Олександра Корнієнка, який також є першим заступником голови фракції і голова партії "Слуга народу". За таке рішення проголосували 256 депутатів.

Про це повідомляють "Сьогодні".

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Зокрема, 222 голоси дала фракція "Слуга народу", 13 – група "За майбутнє", 17 – група "Довіра", а ще 4 – позафракційні нардепи.

На посаду першого віцеспікера претендувала також Софія Федина, депутат від фракції "Європейська солідарність" п'ятого президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вчора, 18 жовтня, розповів, що посаду першого заступника голови фракції може зайняти нардеп від цієї політсили Андрій Мотовиловець.

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Що відомо про Корнієнка

Олександр Корнієнко народився 12 травня 1984 року в Києві. Закінчив Національний технічний університет України КПІ, де отримав кваліфікацію магістра хімічної технології та інженерії.

З 2008 по 2010 рр. навчався у Вісбаденській академії психотерапії (Німеччина) і в Українському інституті позитивної психотерапії, де отримав кваліфікацію базового консультанта з позитивної психотерапії.

Працював журналістом журналу "Молоко", сайту music.com.ua, редактором Всеукраїнської молодіжної газети "Молода гвардія".

2015 року працював у штабі кандидата на посаду міського голови Миколаєва від партії "Самопоміч" Олександра Сенкевича.

З листопада 2018 року Олександр Корнієнко працює в команді Володимира Зеленського. Координував волонтерський проєкт ЗеКоманда, проєкт "День виборів", керував передвиборчим штабом партії "Слуга народу". Обраний народним депутатом України від партії "Слуга народу", №7 в списку.

10 листопада 2019 року партія "Слуга народу" обрала новим головою партії Олександра Корнієнка замість Дмитра Разумкова, який став спікером Верховної Ради.

Раніше ми повідомляли, що "Слуги" попросили Людмилу Буймистер на вихід.

Також нагадаємо, в листопаді 2019 року члени фракції "Слуга народу" у Верховній Раді виключили народних депутатів Анну Скороход і нині покійного Антона Полякова зі своїх лав.