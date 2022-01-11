У ЄС запропонували контрвідповідь на ультиматум Росії – ЗМІ дізналися про "план" Борреля

Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС. Фото: колаж "Сьогодні"

Європейський союз хоче бути учасником переговорів між США та Росією з безпеки у Європі. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель нібито запропонував міністрам закордонних справ ЄС розробити власні гарантії безпеки.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на лист Борреля, що опинився в їхньому розпорядженні.

Реклама

За даними американського видання, цей лист він нещодавно надіслав міністрам закордонних справ ЄС. Політик наполіг на тому, що головною метою має бути забезпечення участі Євросоюзу у переговорному процесі з Росією. Він наголосив, що виступає за окремі європейські пропозиції щодо безпеки. Борель також ініціював пряму розмову із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Проте пропозицію Борреля підтримали не всі міністри закордонних справ, навіть незважаючи на те, що глава європейської дипломатії пообіцяв "повну узгодженість та координацію з НАТО" при формулюванні європейських пропозицій щодо "контролю над звичайними озброєннями та заходами зміцнення довіри та безпеки".

Переговори США – Росія