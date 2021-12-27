"Концерт у Кобзона вони отримають, а не Україну": Осмаєв жорстко відповів Кадирову

Кадиров вважає Україну своєю територією, чеченці так не вважають / Колаж "Сьогодні"
Чеченці, які живуть в Україні, готові зустріти лідера Чеченської Республіки РФ Рамзана Кадирова в нашій країні, щоправда, не з хлібом-сіллю, а зі зброєю в руках. Про це, зокрема, написав відомий представник чеченської діаспори в Україні Адам Осмаєв, прокоментувавши висловлювання Кадирова, що Україну можуть приєднати до Росії.
Чеченці проти
"Гідні чеченці захищали і захищатимуть Україну від російської агресії! Жодні орди орків та їхніх рабів – зрадників чеченського народу, нас не поставлять на коліна! Концерт у Кобзона вони отримають, а не Україну, інша Аллах", – написав Осмаєв на своїй сторінці у фейсбуці.
Адам Осмаєв відомий тим, що у 2012 році слідчі органи України запідозрили його у підготовці замаху на Володимира Путіна, на той час прем'єр-міністра Росії. Це нічим не закінчилося, незважаючи на побиття підозрюваного під час затримання.
Разом зі своєю дружиною Аміною Окуєвою Осмаєв брав участь у Революції гідності, а після початку війни на сході України обидва пішли добровольцями на фронт.
З 2 лютого 2015 року Адам Осмаєв є командиром добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва, де є вихідці із Чеченської Республіки, які виступають за незалежність свого краю.
Ситуація
- 26 грудня глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що Україну можуть приєднати до Росії, якщо президент Володимир Зеленський продовжить політику зближення з НАТО та ЄС.
- Тут же посипалися відповіді на це застереження з гірської республіки. Народний депутат Євген Шевченко вимагав від глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова вибачень. Він наголосив, що подібні висловлювання є образою всього українського народу.
- Чеченський лідер, незмінний з 2011 року, відомий своєю підтримкою політики Володимира Путіна та критикою опозиційних російських політиків та журналістів.
- Кілька років тому Рамзан Кадиров закликав "вбивати, садити і залякувати" тих, хто ображає чиюсь честь в інтернеті.
- За порушення прав людини в Чеченській Республіці Держдеп США у липні ввів санкції проти Кадирова та його сім'ї.