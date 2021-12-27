"Концерт у Кобзона вони отримають, а не Україну": Осмаєв жорстко відповів Кадирову

Кадиров вважає Україну своєю територією, чеченці так не вважають / Колаж "Сьогодні"

Чеченці, які живуть в Україні, готові зустріти лідера Чеченської Республіки РФ Рамзана Кадирова в нашій країні, щоправда, не з хлібом-сіллю, а зі зброєю в руках. Про це, зокрема, написав відомий представник чеченської діаспори в Україні Адам Осмаєв, прокоментувавши висловлювання Кадирова, що Україну можуть приєднати до Росії.

Чеченці проти

"Гідні чеченці захищали і захищатимуть Україну від російської агресії! Жодні орди орків та їхніх рабів – зрадників чеченського народу, нас не поставлять на коліна! Концерт у Кобзона вони отримають, а не Україну, інша Аллах", – написав Осмаєв на своїй сторінці у фейсбуці.

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Адам Осмаєв відомий тим, що у 2012 році слідчі органи України запідозрили його у підготовці замаху на Володимира Путіна, на той час прем'єр-міністра Росії. Це нічим не закінчилося, незважаючи на побиття підозрюваного під час затримання.

Разом зі своєю дружиною Аміною Окуєвою Осмаєв брав участь у Революції гідності, а після початку війни на сході України обидва пішли добровольцями на фронт.

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З 2 лютого 2015 року Адам Осмаєв є командиром добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва, де є вихідці із Чеченської Республіки, які виступають за незалежність свого краю.

Ситуація

26 грудня глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що Україну можуть приєднати до Росії, якщо президент Володимир Зеленський продовжить політику зближення з НАТО та ЄС.

Тут же посипалися відповіді на це застереження з гірської республіки. Народний депутат Євген Шевченко вимагав від глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова вибачень. Він наголосив, що подібні висловлювання є образою всього українського народу.

Чеченський лідер, незмінний з 2011 року, відомий своєю підтримкою політики Володимира Путіна та критикою опозиційних російських політиків та журналістів.

Кілька років тому Рамзан Кадиров закликав "вбивати, садити і залякувати" тих, хто ображає чиюсь честь в інтернеті.

За порушення прав людини в Чеченській Республіці Держдеп США у липні ввів санкції проти Кадирова та його сім'ї.