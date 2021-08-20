Кличка не чіпатимуть – готують санкції проти РФ: що сьогодні буде на РНБО

РНБО знову готує сюрпризи, але не для мера Києва. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні відбудеться засідання Ради національно безпеки і оборони, на якому можуть розглянути санкції проти громадян Росії, питання оборонного характеру та лісового господарства, а от відставка мера Києва Віталія Кличка на порядку денному поки не стоїть.

Два пакета санкцій проти громадян РФ

На цьому тижні Кабінет міністрів схвалив два пакети санкцій проти суддів РФ і інших посадових осіб, безпосередньо причетних до переслідування українців у Криму, і передав їх на розгляд РНБО:

перший пакет санкцій пропонується застосувати проти 18 фізичних осіб – суддів РФ і інших службовців окупаційної адміністрації, відповідальних за переслідування громади ПЦУ в Криму і незаконне відчуження приміщення кафедрального собору у Сімферополі;

санкцій пропонується застосувати проти 18 фізичних осіб – суддів РФ і інших службовців окупаційної адміністрації, відповідальних за переслідування громади ПЦУ в Криму і незаконне відчуження приміщення кафедрального собору у Сімферополі; другий пакет пропонується застосувати проти 52 фізичних осіб – керівників структурних підрозділів окупаційних адміністрацій, суддів, силовиків та інших громадян РФ, які безпосереднє причетні до протиправного переслідування кримчан.

Санкції пропонується ввести на п'ять років. У разі виявлення майна цих осіб на території України, воно буде заблоковано, неможливим буде виведення капіталів за межі країни і проведення фінансових операцій, їм заборонять участь у приватизації.

Джерело Обозревателя підтвердило, що сьогодні на РНБО планується розгляд санкцій проти іноземних громадян.

Кличка не чіпатимуть

"Обозреватель" також пише, що на сьогоднішньому засіданні не розглядатимуть питання відставки мера Києва Віталія Кличка.

Замість цього Зеленський з чиновниками розглянуть питання оборонного характеру і про ситуацію з поширенням нового штаму коронавірусу в країні.

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А нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що будуть обговорювати і реформування лісового господарства, і реалізацію екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".

З лютого поточного року засідання РНБО стали надзвичайно цікавими з гучними результатами, чого раніше ще не було. Під удар вже потрапили кум Путіна Медведчук, бізнесмен Фірташ, сотні "злодіїв в законі" і кримінальних авторитетів.

30 липня вперше пройшло виїзне засідання, причому на Донбасі. Олексій Данілов обіцяє, що така практика продовжиться й надалі для того, щоб і місцеві органи влади могли брати участь у засіданнях.

Володимир Зеленський говорив, що РНБО – це один із видів його зброї. За його словами, він "втомився домовлятися" і вважає, що достатньо за необхідності "одного попередження", а потім будуть жорсткі заходи.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Данілов провів нараду з усіма главами силових структур України, на якому обговорили питання жорсткого контролю виконання указів Зеленського про введення санкцій. Президент разом з РНБО покарали санкціями велику кількість людей в Україні, але може бути проблема з виконанням указів.

Тим часом Зеленський ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким прикордонні землі будуть повертати у власність держави.

Дивіться також в нашому сюжеті про підсумки попереднього засідання РНБО на Донбасі: