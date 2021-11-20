Кива з переляку заявив про план його ліквідації

Зброя Ківи дуже швидко була передана іншим людям/Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива заявив, що влада замовила його фізичну ліквідацію. Саме тому голова МВС України Денис Монастирський позбавив народного депутата права носити нагородну зброю, видану йому 2015 року міністром Арсеном Аваковим.

"Мене замовила влада!"

"Сьогодні я отримав інформацію з перевірених джерел – від співробітників правоохоронної системи, які залишилися вірними боргу та присязі, про те, що влада замовила моє фізичне усунення – ліквідацію, яку мають зробити націоналістичні угруповання в обмін на індульгенцію та свободу за раніше скоєні злочини", – заявив занепокоєний Кива у своєму черговому відеоролику.

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На думку народного депутата, однією з умов його ліквідації було повне його роззброєння, що й сталося 16 листопада за наказом міністра МВС України.

"Вони так поспішають виконати цей пункт умови, що навіть мою зброю вручають похапцем третім особам. Це – особиста ворожість влади, зведення рахунків за мою принципову позицію", – заявив Кива.

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Беззбройний