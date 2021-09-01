"Ваша дружина – американка". Катерина Ющенко сьогодні відзначає ювілей

Катерина Ющенко завжди поруч зі своїм чоловіком / Колаж "Сегодня"

Колишня перша леді України Катерина Ющенко сьогодні відзначає 60-річний ювілей. З цією датою публічно її привітав третій президент України Віктор Ющенко.

"Наймиліша, ніжна, добра, красива і мудра – це моя дружина. Сьогодні найчудовіший день – у моєї коханої дружини день народження. Щиро пишаюся тим, що багато років йду рука об руку з чарівною, ніжною, прекрасною леді – мамою наших дітей. Я від щирого серця вітаю тебе з таким чудовим святом. Нехай моя любов буде оберегом для тебе. А надія, віра і любов будуть супутниками твоєму житті", – написав Віктор Ющенко у своєму привітанні.

Реклама

Колишній політик побажав здоров'я, прихильності долі та всіляких гараздів. А що Віктор Андрійович приготував в подарунок, він не повідомив.

Ющенки під час візиту до України президента США Джорджа Буша-молодшого 2008 року

Біографія Катерини Ющенко