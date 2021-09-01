"Ваша дружина – американка". Катерина Ющенко сегодня отмечает юбилей

Катерина Ющенко всегда рядом со своим супругом / Коллаж "Сегодня"
Бывшая первая леди Украины Катерина Ющенко сегодня отмечает 60-летний юбилей. С этой датой публично ее поздравил третий президент Украины Виктор Ющенко.
"Милая, нежная, добрая, красивая и мудрая – это моя жена. Сегодня замечательный день – у моей любимой жены день рождения. Искренне горжусь тем, что много лет иду рука об руку с очаровательной, нежной, прекрасной леди – мамой наших детей. Я от всей души поздравляю тебя с таким замечательным праздником. Пусть моя любовь будет оберегом для тебя. А надежда, вера и любовь будут спутниками твоей жизни", – написал Виктор Ющенко в своем поздравлении.
Бывший политик пожелал здоровья, благосклонности судьбы и всего наилучшего. А что Виктор Андреевич приготовил в качестве подарка, он не сообщил.
Биография Катерины Ющенко
- Екатерина Михайловна (в девичестве Чумаченко) родилась в 1961 году в Чикаго в семье украинцев, оказавшихся в Германии во время Второй мировой войны.
- В возрасте 14 лет Екатерина вступила в Союз украинской молодёжи.
- В 1982 году окончила Джорджтаунский университет по специальности "международная экономика".
- После окончания университета работала директором Украинской национальной информационной службы Вашингтонского бюро Украинского Комитета Американского Конгресса.
- С 1986 года работала ассистентом у заместителя госсекретаря по вопросам прав человека и гуманитарным делам. Была заместителем председателя Офиса общественных связей Белого дома, работала в Министерстве финансов США и Конгрессе США.
- Большая семья Виктора и Екатерины Ющенко
- В 1993 году она познакомилась на то время с главой Нацбанка Украины Виктором Ющенко.
- Через пять лет, в январе 1998 года, Екатерина вышла замуж за Виктора Ющенко.
- В семье трое детей – София-Виктория (родилась в 1999 году), Христина (в 2000 году) и Тарас (2004 года рождения).
- С 2005 по 2010 год была первой леди Украины.