"Ваша дружина – американка". Катерина Ющенко сегодня отмечает юбилей

Катерина Ющенко всегда рядом со своим супругом / Коллаж "Сегодня"

Бывшая первая леди Украины Катерина Ющенко сегодня отмечает 60-летний юбилей. С этой датой публично ее поздравил третий президент Украины Виктор Ющенко.

"Милая, нежная, добрая, красивая и мудрая – это моя жена. Сегодня замечательный день – у моей любимой жены день рождения. Искренне горжусь тем, что много лет иду рука об руку с очаровательной, нежной, прекрасной леди – мамой наших детей. Я от всей души поздравляю тебя с таким замечательным праздником. Пусть моя любовь будет оберегом для тебя. А надежда, вера и любовь будут спутниками твоей жизни", – написал Виктор Ющенко в своем поздравлении.

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Бывший политик пожелал здоровья, благосклонности судьбы и всего наилучшего. А что Виктор Андреевич приготовил в качестве подарка, он не сообщил.

Чета Ющенко во время визита в Украину президента США Джорджа Буша-младшего в 2008 году

Биография Катерины Ющенко