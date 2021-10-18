Без психів, захисника пенсіонерів і ОПЗЖ. Чому кандидати в мери Харкова знімають кандидатури

Від участі у виборах на мера Харкова відмовились три кандидати / Колаж "Сьогодні"

Позачергові вибори мера Харкова повинні відбудуться 31 жовтня цього року. Але якщо спочатку претенденти на центральне крісло міста наввипередки реєстрували свої кандидатури, то тепер поспішають їх відкликати. Сайт "Сегодня" знайшов кілька причин такої тенденції.

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Бажають очолити першу столицю

Всього в Харківську територіальну виборчу комісію подавали на реєстрацію 15 пакетів документів. Але двом претендентам довелося відмовити через брак необхідних паперів. Тому за місяць до виборів місцева виборча комісія зареєструвала 13 кандидатів на посаду мера Харкова. Але вже в першій половині жовтня декілька з них дали задню і забрали свої документи.

Внутрішньопартійна конкуренція

Першим від виборів відмовився самовисуванець Валерій Говоров. Політик не захотів сваритися з керівництвом партії "Опозиційна платформа – За життя", яку він представляє в облраді. Адже раніше на сайті політсили з'явилося заява про підтримку на місцевих виборах іншого кандидата – Михайла Добкіна.

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Валерій Говоров забрав документы із виборчої комісії за власним бажанням / Фото: Facebook Валерий Говоров

Своє рішення нинішній депутат Харківської облради прокоментував регіональному телеканалу "Вечірні новини" :

"Участь у виборах – це не кінцева точка. Перш за все, це можливість донести максимальній кількості людей, як жителів регіону, так і міста Харкова своє бачення. Як вирішувати проблеми, які тепер є, своє бачення майбутнього. Відповідно – придбання нових однодумців. І з цієї метою ми впоралися".

Перестав вірити в себе

Також у цей понеділок із власної волі зійшов з дистанції лідер "Партії пенсіонерів" Микола Кукуріка. Журналістам він розповів, що вирішив знятися з виборів через те, що не зможе перемогти. Чи підтримає когось серед інших кандидатів у мери, він ще не вирішив.

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Микола Кукуріка не захотів брати участі у виборчих перегонах в Харкові / Фото: Facebook Микола Кукуріка

На сторінці в Facebook вже після відкликання своєї кандидатури Кукуріка назвав ще одну причину свого рішення:

"Головне завдання, яке стоїть перед Партією Пенсіонерів України – це підвищення соціальних стандартів, гідне соціальне забезпечення та соціальний захист пенсіонерів, людей з інвалідністю, малозабезпечених громадян, ветеранів, чорнобильців, дітей-сиріт. Саме тому я вирішив не відволікатися на передвиборні процеси, але і в подальшому займатися соціальною сферою, яка наразі просто в жалюгідному стані", – зазначив політик.

Психам у мерії не місце

Брати участь в мерської кампанії в останній день відмовився і 52-річний самовисуванець Олександр Кондрусік. У місцевих Telegram-каналах він згадується на прізвисько "Псих". Відповідну заяву чоловік подав ввечері 11 жовтня. Причину не вказав. Раніше в соціальних мережах він публікував фото з посвідченням учасника виборів і називав себе першим нетехнічних кандидатом.

Кандидат, що вибув, Олександр Кондрусик / Фото: Facebook Александр Кондрусик

За умовами проведення місцевих виборів, претенденти на посаду харківського міського голови повинні внести заставу в розмірі 270 тисяч гривень. Але якщо висуванець відмовляється від участі, отримати назад цю суму він не зможе.

Тепер у виборчих перегонах беруть участь десять кандидатів: