Без психов, защитника пенсионеров и ОПЗЖ. Почему кандидаты в мэры Харькова снимают кандидатуры

От участия в выборах на мэра Харькова отказались три кандидата / Коллаж "Сегодня"

Внеочередные выборы мэра Харькова должны состоятся 31 октября этого года. Но если сначала претенденты на центральное кресло города наперегонки регистрировали свои кандидатуры, то сейчас спешат их отозвать. Сайт "Сегодня" нашел несколько причин такой тенденции.

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Желающие возглавить первую столицу

Всего в Харьковскую территориальную избирательную комиссию подавали на регистрацию 15 пакетов документов. Но двум претендентам пришлось отказать из-за нехватки необходимых бумаг. Поэтому за месяц до выборов местная избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов на должность мэра Харькова. Но уже в первой половине октября несколько из них дали заднюю и забрали свои документы.

Внутрипартийная конкуренция

Первым от выборов отказался самовыдвиженец Валерий Говоров. Политик не захотел ссориться с руководством партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую он представляет в облсовете. Ведь ранее на сайте политсилы появилось заявление о поддержке на местных выборах другого кандидата – Михаила Добкина.

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Валерий Говоров забрал документы из избирательной комиссии по собственному желанию / Фото: Facebook Валерий Говоров

Свое решение нынешний депутат Харьковского облсовета прокомментировал региональному телеканалу "Вечірні новини":

"Участие в выборах – это не конечная точка. Прежде всего, это возможность донести максимальному количеству людей как жителей региона, так и города Харькова свое видение. Как решать проблемы, которые сейчас есть, свое видение будущего. Соответственно – приобретение новых единомышленников. И с этой целю мы справились".

Перестал верить в себя

Также в этот понедельник по собственной воле сошел с дистанции лидер "Партии пенсионеров" Николай Кукурика. Журналистам он рассказал, что решил сняться с выборов из-за того, что не сможет победить. Поддержит ли кого-то среди других кандидатов в мэры, он еще не решил.

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Николай Кукурика не захотел участвовать в избирательной гонке в Харькове / Фото: Facebook Микола Кукуріка

На странице в Facebook уже после отзыва своей кандидатуры Кукурика назвал ещё одну причину своего решения:

"Главная задача, которая стоит перед Партией Пенсионеров Украины – это повышение социальных стандартов, достойное социальное обеспечение и социальная защита пенсионеров, людей с инвалидностью, малообеспеченных граждан, ветеранов, чернобыльцев, детей-сирот. Именно поэтому я решил не отвлекаться на предвыборные процессы, но и в дальнейшем заниматься социальной сферой, которая сейчас просто в плачевном состоянии", – отметил политик.

Психам в мэрии не место

Принимать участие в мэрской кампании в последний день отказался и 52-летний самовыдвиженец Александр Кондрусик. В местных Telegram-каналах он упоминается по прозвищу "Псих". Соответствующее заявление мужчина подал вечером 11 октября. Причину не указал. Ранее в соцсетях он публиковал фото с удостоверением участника выборов и называл себя первым нетехническим кандидатом.

Выбивший кандидат Александр Кондрусик / Фото: Facebook Александр Кондрусик

По условиям проведения местных выборов, претенденты на должность харьковского городского главы должны внести залог в размере 270 тысяч гривен. Но если выдвиженец отказывается от участия, получить обратно эту сумму он не сможет.

Теперь в избирательной гонке участвуют десять кандидатов: