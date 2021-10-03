Яка відповідальність чекає Зеленського за таємні зустрічі з олігархами. Президент дав відповідь

Зеленський не збирається таємно контактувати з олігархами. Колаж "Сьогодні"

З прийняттям закону про олігархів президент Володимир Зеленський нестиме тільки політичну відповідальність у разі таємних і не задекларованих контактів з олігархами – насамперед це погано позначиться на рейтингах влади.

Про це він сказав на пресконференції в Трускавці.

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Журналісти нагадали президенту, що в законі для чиновників передбачена адміністративна або дисциплінарна відповідальність за незадекларовані контакти з олігархом, а ось у президента немає такої відповідальності.

"У мене найбільша відповідальність через такі зустрічі, тому я зацікавлений, щоб вони були публічними. У мене відповідальність політична, вона вдарить і по президенту, і по Офісу президента, по рейтингах влади і по рейтингу партії. Політична відповідальність – це найсильніша відповідальність, яка у мене є", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що 100% його зустрічей з великим бізнесом мають проходити офіційно на Банковій.

"Як було до мене – у нас зараз так не відбувається. У нас журналісти на вході стоять, знають, що якісь зустрічі проходять. Зустрічі з великим бізнесом, я зацікавлений тільки тоді, коли вони конструктивні. Я буду зацікавлений у зустрічі з великим бізнесом (олігархом) перед тим, як ми точно знатимемо, що Україна буде приймати Олімпіаду", – підкреслив глава держави.

Що в законі

23 вересня Верховна Рада прийняла закон №5599 про олігархів у другому читанні. Визначено критерії, хто підпадатиме під такий статус, з'явиться реєстр олігархів і доведеться декларувати контакти з ними. Відповідний документ підтримали 279 народних депутатів.

На РНБО покладено функцію визначати, кого можна вважати олігархом. Потенційних олігархів викликатимуть на засідання РНБО, а члени РНБО зобов'язані будуть аргументувати, чому вони відносять людину до олігархів.

Реєстр олігархів теж буде на РНБО. У ньому також міститиметься інформація про юридичних осіб, бенефіціаром яких є олігарх, і про людей та партії, на політичну діяльність яких олігарх давав гроші.

Олігархам не можна буде здійснювати внески (прямо або через інших людей) на підтримку політичних партій. Фінансувати будь-яку політичну агітацію, проведення мітингів або демонстрацій з політичними вимогами і гаслами.

Олігархам не можна бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Якщо чиновник або депутат контактував з олігархом або його представником, він повинен буде подати декларацію про такий контакт вже наступного дня (це стосується навіть президента України).