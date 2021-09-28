Як Путін привіз Трампу симпатичну перекладачку – нові мемуари

Відверта книга колишньої співробітниці Білого Дому вийде на наступному тижні / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

На переговори з президентом США Дональдом Трампом в 2019 році російська сторона взяла до Вашингтону вельми красиву перекладачку, щоб відвернути увагу американського лідера від теми розмови.

Про це написала в своїх мемуарах "Я відповім на ваші питання зараз" колишня прес-секретар 45 президента США Стефані Грішем.

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Краса – ударна сила

Як повідомляє The New York Times, колишня прес-секретар Трампа Стефані Грішем пише в своїй книзі, яка вийде на наступному тижні, що Путін спеціально взяв красиву перекладачку на зустріч з Трампом, щоб відвернути його увагу.

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"Коли почалася зустріч, радник президента Фіона Хілл нахилилася до мене і запитала, чи помітила я перекладачку Путіна, яка була привабливою брюнеткою з довгим волоссям, симпатичним обличчям і приголомшливою фігурою. Потім вона сказала мені, що підозрює, що Путін вибрав жінку спеціально, щоб відвернути увагу нашого президента", – пише Стефані.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в розмові з журналістами заявив, що американській колезі здалося.

"Перекладачів забезпечує МЗС за заявкою адміністрації президента. Путін сам не бере участі в цьому процесі", – заявив Пєсков.

Використання України

Стефані Грішем також пише, що президент Дональд Трамп зловживав своїм становищем, змушував свій персонал виконувати невластиві їм функції, зате по відношенню до диктаторів поводився дуже миролюбно.

"Я знала, що рано чи пізно президент захоче, щоб я розповіла публіці щось, що було неправдою, або це змусило б мене походити на божевільну", – пише Грішем, пояснюючи, чому вона ніколи не проводила брифінги.

За словами автора книги, Трамп постійно лаяв її і висловлював дивовижні прохання, включаючи вимогу, щоб вона постала перед пресою і оприлюднила деталі телефонної розмови з президентом України, оприлюднення якої в підсумку призвело до першої спроби імпічменту Трампу.

Скандали з Трампом

Мова, швидше за все про першу розмову Володимира Зеленського з Трампом, під час якої американський лідер намагався натиснути на Україну, щоб вона відновила розслідування проти сім'ї Джо Байдена.

У липні за звинуваченням в незаконному лобіюванні інтересів ОАЕ в США і в наданні неправдивих відомостей працівникам ФБР був заарештований 74-річний мільярдер Томас Джозеф Барак-молодший – друг 45-го президента США Дональда Трампа, глава інавгураційного фонду екс-президента в 2016 році.