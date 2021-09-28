Как Путин привез Трампу симпатичную переводчицу – новые мемуары

Откровенная книга бывшей сотрудницы Белого Дома выйдет на следующей неделе / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

На переговоры с президентом США Дональдом Трампом в 2019 году российская сторона взяла в Вашингтон весьма красивую переводчицу, чтобы отвлечь американского лидера от темы разговора.

Об этом написала в своих мемуарах "Я отвечу на ваши вопросы сейчас" бывшая пресс-секретарь 45 президента США Стефани Гришэм.

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Красота – ударная сила

Как сообщает The New York Times, бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм пишет в своей книге, которая выйдет на следующей неделе, что Путин специально взял красивую переводчицу на встречу с Трампом, чтобы отвлечь его.

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"Когда началась встреча, советник президента Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина, которая была привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой. Потом она сказала мне, что подозревает, что Путин выбрал женщину специально, чтобы отвлечь нашего президента", – пишет Стефани Гришэм.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заявил, что американской коллеге показалось.

"Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе", – заявил Песков.

Использование Украины

Стефани Гришэм также пишет, что президент Дональд Трамп злоупотреблял своим положением, заставлял свой персонал выполнять несвойственные им функции, зато по отношению к диктаторам вел себя очень миролюбиво.

"Я знала, что рано или поздно президент захочет, чтобы я рассказала публике что-то, что было неправдой, или это заставило бы меня походить на сумасшедшую", – пишет Гришэм, объясняя, почему она никогда не проводила брифинги.

По словам автора книги, Трамп постоянно ругала ее и высказывал диковинные просьбы, включая требование, чтобы она предстала перед прессой и обнародовала детали телефонного разговора с президентом Украины, обнародование которого в итоге привело к первой попытке импичмента Трампу.

Скандалы с Трампом

Речь, скорее всего о первом разговоре Владимира Зеленского с Трампом, во время которого американский лидер пытался надавить на Украину, чтобы она возобновила расследование против семьи Джо Байдена.

В июле по обвинению в незаконном лоббировании интересов ОАЭ в США и в предоставлении ложных сведений сотрудникам ФБР был арестован 74-летний миллиардер Томас Джозеф Барак-младший – друг 45-го президента США Дональда Трампа, глава инаугурационного фонда экс-президента в 2016 году.