Як Мінцифри готується до виборів ВР та президента онлайн: що вже зробили

Михайло Федоров розповів про електронний сервіс держпослуг "Дія". Колаж: "Сьогодні"

Міністерство цифрової трансформації розглядає ідею організації виборів в Україні онлайн.

Про це розповів в ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні" міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Повне інтерв'ю вийде 1 грудня об 11:00.

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Цифрова держава

"Сьогоднішня головна задача Міністерства цифрової траснформації – відцифрувати 100% державних послуг, щоб люди звикли користуватися онлайн-сервісами та довіряти їм. Ми будуємо цифрову державу зі зручними та безпечними сервісами. Завдяки "Дії" українці вже поступово починають звикати до цифрових інструментів спілкування з державою, трансформуються звички. Вибори онлайн – це стратегічна мета, до якої ми поступово йдемо", – зазначив Михайло Федоров.

Міністр зазначив, що для переходу на цей рівень потрібно підготувати технічну частини, отримати довіри у населення та навчити українців азам цифрової грамотності, а також налаштувати на всій території України високошвидкісний інтернет.

"Ми комплексно підходимо до цього питання. Зараз активно працюємо над забезпеченням 95% населення, соціальних об'єктів і головних автошляхів доступом до швидкісного інтернету. А ще над розвитком цифрової грамотності завдяки проєкту "Дія.Цифрова освіта", – каже Михайло Федоров. – Ми вже запустили в Дії перші елементи електронної демократії – це місцеві петиції. Зараз працюємо над запуском нової послуги – опитування. Але це все поступово, із розвитком цифрової держави".

Ідеї Мінцифри

Сертифікат про одужання від коронавірусу та результати ПЛР-тесту стануть доступними у застосунку "Дія" вже цього тижня.

На порталі "Дія" з'являться сервіси для ветеранів. Запуск нових сервісів запланований на 2022 рік.

Національний поштовий оператор "Укрпошта" перейшов на прийом електронних паспортів в "Дії". Раніше компанія брала електронні документи тільки для видачі відправлень і грошових переказів.

Повне ексклюзивне інтерв'ю для сайту "Сьогодні" можна буде прочитати у середу, 1 грудня.