Як бути з Мінськими домовленостями: у Києві обговорять питання безпеки

Форум під головуванням Яценюка поговорить про російську загрозу / Фото: Reuters, ksf.openukraine.org, Колаж: Сьогодні

У п'ятницю 11 лютого у столичному готелі Hilton відбудеться дискусія Київського безпекового форуму. Тема форуму: Як бути із Мінськими домовленостями. Спікери оцінять загрози з боку Росії та дадуть прогнози.

Ключові теми: оцінка безпекової ситуації навколо України, аналіз міжнародних дипломатичних зусиль для стримування нової хвилі агресії Росії, а також розгляд шляхів мирного врегулювання, що відповідають національним інтересам України та справі відновлення її територіальної цілісності.

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Хто виступить на форумі

Відкриє форум глава Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк.



На форумі виступатимуть:

голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська;

міністр оборони України у 2019-20 роках, голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк;

голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського союзу Іванна Клімпуш-Цинцадзе;

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

Модератор дискусії – директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський.

Також говорили про безпеку

Нагадаємо, у Києві 9 лютого відкрився форум "Україна післязавтра", метою якого є робота над планом перезавантаження та розвитку України.

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На форумі зібралися відомі політики, бізнесмени, вчені та громадські діячі, щоб обговорити ключові виклики для країни. Гості заходу поділилися очікуваннями від форуму "Україна післязавтра".

За словами співзасновників, форум підготує покроковий план дій для розвитку України та дасть зрозумілі відповіді на питання безпеки, справедливості та добробуту.

Загроза вторгнення Росії