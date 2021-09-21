Кадиров запросив Байдена пошукати в Чечні секс-меншини

Кадиров заявив, що Байдену нікого захищати в Чечні / Колаж "Сьогодні"

Глава Чечні Рамзан Кадиров запросив президента США Джо Байдена відвідати його республіку. Правда, чеченський лідер кличе американського президента на Кавказ не двосторонні договори укладати, а розбиратися, чи є тут представники секс-меншин.

Такою була реакція Кадирова на виступ лідера США 21 вересня на 76-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

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Що сказав Байден

Джо Байден закликав міжнародне співтовариство захищати права сексуальних меншин у всіх країнах світу, щоб їх представники могли жити в любові без страху. На думку американського лідера, відстоювати права секс-меншин потрібно скрізь, від Чечні до Камеруну.

"Ми всі повинні встати на захист прав ЛГБТ, щоб вони могли відкрито і без страху жити в любові, будь то Чечня або Камерун або інша точка світу. Десять років тому саме в цей день була виправлена велика несправедливість, і величезний тягар нарешті було знято з плечей десятків тисяч відданих американських військовослужбовців – скасований закон "Не питай, не говори...". Це допомогло нашій країні наблизитися до її основоположного принципу рівності, гідності і можливостей для всіх. У цей день і кожен день я вдячний всім військовослужбовцям та ветеранам ЛГБТ, які зміцнили нашу армію і нашу націю", – заявив Байден з трибуни ООН .

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Що сказав Кадиров

"Лідер найбільш проблемною, агресивної в світі країни, озлобленої на всі мусульманські держави і зоравший арабський світ авіабомбами, Байден, ганебно повернув війська з Афганістану, ні з того ні з сього раптом почав згадувати Чеченську Республіку. Ми ще не оговталися від ряду його безглуздих заяв і вчинків на посаді президента Сполучених Штатів, а він вже радує нас своїми новими дивними і безглуздими висловлюваннями. Байден зробив настільки абсурдну заяву, у відповідь на яку я можу тільки запросити його в нашу республіку, щоб він на власні очі переконався, що в Чеченській Республіці немає півнів і навіть немає такого слова. Замість них у нас курячі чоловіки", – написав Кадиров в своєму телеграм-каналі.

Ситуація в Чечні

Рік тому Держдепартамент США ввів санкції проти глави Чечні Рамзана Кадирова і його сім'ї за порушенням прав людини.

У 2018 році США і 15 інших країн ініціювали створення спеціальної місії, яка встановила жахливі факти порушення прав ЛГБТ-спільноти, правозахисників і незалежних ЗМІ в Чечні.

Було встановлено, що вище зазначені категорії осіб потрапили під переслідування, незаконні арешти і затримання, піддавалися тортурам, стало відомо про їх зникнення і страти без суду і слідства.