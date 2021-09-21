Кадыров пригласил Байдена поискать в Чечне секс-меньшинства

Кадыров заявил, что Байдену некого защищать в Чечне / Коллаж "Сегодня"

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента США Джо Байдена посетить его республику. Правда, чеченский лидер зовет американского президента на Кавказ не двусторонние договора заключать, а разбираться, есть ли здесь представители секс-меньшинств.

Такой была реакция Кадырова на выступление лидера США 21 сентября на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Что сказал Байден

Джо Байден призвал международное сообщество защищать права сексуальных меньшинств во всех странах мира, чтобы их представители могли жить в любви без страха. По мнению американского лидера, отстаивать права секс-меньшинств нужно везде, от Чечни до Камеруна.

"Мы все должны встать на защиту прав ЛГБТ, чтобы они могли открыто и без страха жить в любви, будь то Чечня или Камерун или другая точка мира. Десять лет назад именно в этот день была исправлена великая несправедливость, и огромная тяжесть наконец была снята с плеч десятков тысяч преданных американских военнослужащих – отменен закон "Не спрашивай, не говори... ". Это помогло нашей стране приблизиться к ее основополагающему принципу равенства, достоинства и возможностей для всех. В этот день и каждый день я благодарен всем военнослужащим и ветеранам ЛГБТ, которые укрепили нашу армию и нашу нацию", – заявил Байден с трибуны ООН.

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Что ответил Кадыров

"Лидер самой проблемной, агрессивной в мире страны, озлобленной на все мусульманские государства и вспахивающей арабский мир авиабомбами, Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с сего вдруг начал упоминать Чеченскую Республику. Мы еще не оправились от ряда его нелепых заявлений и поступков на посту президента Соединенных Штатов, а он уже радует нас своими новыми странными и вздорными высказываниями. Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ситуация в Чечне

Год назад Госдепартамент США ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и его семьи за нарушением прав человека.

В 2018 году США и 15 других стран инициировали создание специальной миссии, которая установила ужасающие факты нарушения прав ЛГБТ-сообщества, правозащитников и независимых СМИ в Чечне.

Было установлено, что вышеуказанные категории лиц попали под преследования, незаконные аресты и задержания, подвергались пыткам, стало известно об их исчезновениях и казнях без суда и следствия.