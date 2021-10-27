Кадрові перестановки: Рада "візьметься" за Кабмін у листопаді

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Фракція "Слуга народу" на засіданні політсили у понеділок, 1 листопада, розгляне питання кадрових змін у Кабінеті Міністрів та тижневий порядок денний пленарних засідань Верховної Ради. Про це заявила заступник голови фракції Євгенія Кравчук, пише Укрінформ .

"Ми плануємо в понеділок увечері засідання фракції, де обговоримо кадрові питання та порядок денний на тиждень. Завтра відбудеться засідання керівництва та голів комітетів, на якому будуть попередньо розглядатися можливі кадрові зміни в Кабміні", – зазначила вона.

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За її словами, обговорюватимуться ротації у п'яти міністерствах, але вона відмовилася їх називати.

Також вона розповіла про порядок денний позачергового засідання у вівторок.

"Приблизний порядок денний передбачає розгляд законопроектів, пов'язаних зі страховим бізнесом, та необхідних для стимулювання інвестицій у промисловість. Крім цього, попередньо планується ухвалення рішення про проект закону №5864 "Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня – День Українській державності", – розповіла вона.

Крім того, Кравчук не відкидає проведення позачергового засідання у четвер. За її словами, зараз формується порядок денний такого засідання, але поки що "немає ясності" щодо того, чи відбудеться воно.

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Наступний пленарний тиждень триватиме 2-5 листопада.

Зазначимо, що прем'єр-міністр України Денис ЩШмигаль заявляв про те, що адрові зміни в Кабінеті Міністрів України потрібні для посилення та зміни стратегії роботи відомств.

Раніше журналіст Дмитро Гордон заявляв тому, що найближчим часом можуть відправити у відставку щонайменше двох міністрів уряду – голову Міноборони Андрія Тарана та Мін'юсту Дениса Малюську. На думку Гордона, Таран не підходить для посади міністра оборони і розвів в армії безлад.

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21 липня Кабмін звільнив трьох ключових заступників міністра оборони Андрія Тарана. Вже тоді ходили чутки, що після 15 вересня піде з посади і він сам.

13 липня глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова, а 16 липня призначив Монастирського новим головою МВС .