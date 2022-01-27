Підсумки "нормандської" зустрічі: Кулеба назвав головний позитив

Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував переговори "Нормандської четвірки" на рівні політичних радників. За його словами, головною позитивною новиною є те, що Росія хоче обговорювати мирне врегулювання на Донбасі.
Про це повідомляє The Guardian.
Кулеба додав, що домовленість про нову зустріч показує, що Кремль хоче дипломатичного вирішення нинішньої кризи.
"Гарна новина полягає в тому, що радники домовилися зустрітися в Берліні за два тижні, а це означає, що як мінімум найближчі два тижні Росія, найімовірніше, залишиться на дипломатичному шляху" , – сказав він.
Також Кулеба закликав Захід зміцнювати військову та оборонну співпрацю з Києвом.
"Хоча я великий шанувальник м'якої сили, боюся, що настав час використовувати жорстку силу" , – додав міністр.
Переговори у Парижі
- 26 січня відбудуться переговори "Нормандської четвірки" на рівні політичних радників. Представники всіх країн-учасниць "Нормандії" зібралися у Парижі, щоб обговорити врегулювання ситуації на Донбасі. Наступні переговори політичних радників лідерів "нормандського формату" відбудуться за два тижні у Берліні.
- Україну у Парижі представить глава Офісу президента Андрій Єрмак. Росію – заступник глави адміністрації президента Дмитро Козак. Від Німеччини бере участь радник канцлера Єнс Плетнер, від Франції – радник президента Еммануель Бонн.
- Дмитро Козак зазначив, що у Парижі відбулася непроста розмова. За його словами, учасники зустрічі наголосили, що обидві сторони конфлікту мають строго виконувати режим припинення вогню.
- Крім того, "Нормандська четвірка" підписала план дій. Новину про паризьке комюніке оголосив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
- Незабаром Москва у своїй звичній манері звинуватила Україну у зриві перемир'я після "нормандських домовленостей". Представник РФ заявив, що Україна нібито відмовляється від узгодження важливих питань.