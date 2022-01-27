Итоги "нормандской" встречи: Кулеба назвал главный позитив

Дмитрий Кулеба. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал переговоры "Нормандской четверки" на уровне политических советников. По его словам, главной позитивной новостью является то, что Россия хочет обсуждать мирное урегулирование на Донбассе.

Об этом сообщает The Guardian.

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Кулеба добавил, что договоренность о новой встрече показывает, что Кремль хочет дипломатического решения нынешнего кризиса.

"Хорошая новость заключается в том, что советники договорились встретиться в Берлине через две недели, а это означает, что как минимум ближайшие две недели Россия, скорее всего, останется на дипломатическом пути", – сказал он.

Также Кулеба призвал Запад укреплять военное и оборонное сотрудничество с Киевом.

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"Хотя я большой поклонник мягкой силы, боюсь, что настало время использовать жесткую силу", – добавил министр.

Переговоры в Париже