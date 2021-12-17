Ірану поставили ультиматум за збитий український літак МАУ

Іран закликають до переговорів щодо збитого літака МАУ. Фото: колаж "Сьогодні"

Іран повинен до 5 січня 2022 року підтвердити свою участь у переговорах з Координаційною групою щодо відшкодування збитків за збитий літак МАУ. У разі відмови Тегерана, група готова розглянути інші способи вирішення питання.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України

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У відомстві наголосили, що неодноразово надсилали Ірану запити, в яких запрошували Тегеран обговорити питання про претензії та вимоги щодо відшкодування за збитий рейс PS752. Як зазначили у МЗС, цього тижня іранській стороні було направлено пропозицію провести переговори з 17 січня наступного року.

З урахуванням небажання Ірану вирішувати питання з виплатами, Координаційна група зажадала від Тегерана до 5 січня 2022 року підтвердити свою готовність брати участь у переговорах. У разі відмови група зробить висновок, що домовитися з іранською стороною з цього питання буде неможливо.

"Координаційна група має серйозно розглянути інші шляхи вирішення цього питання в рамках міжнародного права", – йдеться у заяві.

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Також Міжнародна група зазначила, що з моменту збивання літака МАУ минуло майже два роки, але Іран досі не виявив зацікавленості у дотриманні своїх міжнародно-правових зобов'язань.

"Терпіння Координаційної групи вичерпується. Група продовжує бути солідарною з близькими жертв і залишається єдиною у своїй меті притягти Іран до відповідальності за дії та бездіяльність цивільних та військових посадових осіб, які призвели до загибелі 176 безневинних людей", – резюмували у заяві.

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