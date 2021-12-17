Ірану поставили ультиматум за збитий український літак МАУ

Іран закликають до переговорів щодо збитого літака МАУ. Фото: колаж "Сьогодні"
Іран повинен до 5 січня 2022 року підтвердити свою участь у переговорах з Координаційною групою щодо відшкодування збитків за збитий літак МАУ. У разі відмови Тегерана, група готова розглянути інші способи вирішення питання.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України
У відомстві наголосили, що неодноразово надсилали Ірану запити, в яких запрошували Тегеран обговорити питання про претензії та вимоги щодо відшкодування за збитий рейс PS752. Як зазначили у МЗС, цього тижня іранській стороні було направлено пропозицію провести переговори з 17 січня наступного року.
З урахуванням небажання Ірану вирішувати питання з виплатами, Координаційна група зажадала від Тегерана до 5 січня 2022 року підтвердити свою готовність брати участь у переговорах. У разі відмови група зробить висновок, що домовитися з іранською стороною з цього питання буде неможливо.
"Координаційна група має серйозно розглянути інші шляхи вирішення цього питання в рамках міжнародного права", – йдеться у заяві.
Також Міжнародна група зазначила, що з моменту збивання літака МАУ минуло майже два роки, але Іран досі не виявив зацікавленості у дотриманні своїх міжнародно-правових зобов'язань.
"Терпіння Координаційної групи вичерпується. Група продовжує бути солідарною з близькими жертв і залишається єдиною у своїй меті притягти Іран до відповідальності за дії та бездіяльність цивільних та військових посадових осіб, які призвели до загибелі 176 безневинних людей", – резюмували у заяві.
Катастрофа МАУ в Ірані
- Пасажирський лайнер МАУ, на борту якого перебувало 176 людей, зокрема 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва 8 січня 2020 року. Відповідальність за те, що сталося, взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи, який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу"
- Військова прокуратура Ірану заявила про завершення розслідування катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", пообіцявши, що справу скоро передадуть до суду.
- Іран почав виплату компенсацій родичам збитого літака – деякі українські сім'ї вже отримали по 150 тис. доларів.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Іран збив літак разом з росіянами.