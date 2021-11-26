Їх не покликали: обурені журналісти йдуть до Зеленського лише з одним питанням

Володимир Зеленський вирішив запросити обмежену кількість журналістів / Фото: Колаж: Сьогодні

У четвер, 26 листопада Офіс президента заявив про прес-конференцію Володимира Зеленського, присвячену "екватору" терміну глави держави. Цього разу на Банковій обрали невластивий президентові формат – обмежена кількість представників ЗМІ – 30 журналістів. Колеги з інших видань, які не потрапили до шорт-листу, назвали це несправедливим.

Так, журналістка Тетяна Козирєва запропонувала організувати мітинг під стінами прес-конференції Володимира Зеленського, щоб продемонструвати кількість медіа, які хотіли потрапити до президента, але так і не порушать своїх питань.

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Такий заклик підтримали десятки колег у соціальних мережах. Наприклад, журналістка Катерина Сергацкова написала в Facebook : "Це якийсь уже новий рівень Раніше відкривали реєстрацію та відмовляли. Тепер вирішили, ну навіщо ці формальності, якщо можна взагалі не морочитися".

В Офісі президента пояснили, що вирішили цього разу обмежити кількість журналістів із двох причин – щоб не повторювалися питання і через пандемію COVID-19. Водночас, прес-секретар глави держави Сергій Никифоров заявив, що, дивлячись на список запрошених видань, назвати зустріч Зеленського з журналістами "теплою ванною" не можна.

Нагадаємо, що місце проведення зустрічі публічно Банкова не оголошувала. У ЗМІ спочатку написали, що Володимир Зеленський вирішив зустрітися у піцерії на Подолі у Києві. Але потім локацію перенесли на іншу – біля метро Арсенальна у столиці.