Ідуть бої, чути вибухи: у Кабулі смертники захопили шпиталь

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Поруч із лікарнею в Кабулі, яка розташована біля міністерства громадської охорони здоров'я, пролунав вибух. Про це повідомляє РІА Новини у Telegram-каналі .
"Атака терориста-смертника сталася в лікарні на 400 місць, розташованої поруч із міністерством громадської охорони здоров'я. Зараз над лікарнею піднімаються чорні клуби дими. Звідти також чути звуки стрілянини", – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що група терористів проникла в будівлю шпиталю, точаться сутички з талібами.
"Група терористів-смертників проникла до лікарні, продовжуються зіткнення. Нападники підірвали вхідні двері", – зазначає видання.
В даний час цей медичний заклад став найбільшим військовим шпиталем в Афганістані.
Ситуація в Афганістані загострилася у червні в умовах виведення американських військ. До середини серпня на тлі виведення з країни американського військового контингенту таліби захопили усі великі міста та прикордонні переходи.
Через якийсь час у столиці Афганістану пролунав другий вибух.
Ситуація в Афганістані
- Нагадаємо, що 20 жовтня у Кабулі також стався вибух у районі Дехмазанг навпроти будівлі штабу прикордонної поліції. Уламками було пошкоджено стіни будівлі. Зруйновано асфальтове покриття дороги.
- 15 жовтня у шиїтській мечеті Бібі-Фатіма в афганському Кандагарі стався теракт. Внаслідок вибуху загинули 63 людини, ще 83 постраждали. Відповідальність за вибух взяло на себе ІД (угруповання визнане терористичним і заборонено в РФ).
- 13 серпня 2021 року таліби увійшли до Кабулу . Після нетривалих переговорів із країни відлетів президент Ашраф Гані .
- Десятки тисяч афганців залишили свої домівки. Сполучені Штати та інші країни терміново почали евакуювати співробітників своїх посольств у Кабулі . На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.
- Наприкінці серпня представники "Талібану" запевняли, що ведуть переговори щодо створення інклюзивного. Уряди республіки.
- Рух "Талібан" 1 вересня початок наступ на формування антиталібського опору у провінції Панджшер. Це сталося у відповідь на провалені переговори між опором та талібами. Згідно із заявами "Талібану", провінцію вони теж захопили.
- 7 вересня рух представив свій уряд , яку очолив фігурант списку терористів ООН