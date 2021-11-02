Ідуть бої, чути вибухи: у Кабулі смертники захопили шпиталь

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Поруч із лікарнею в Кабулі, яка розташована біля міністерства громадської охорони здоров'я, пролунав вибух. Про це повідомляє РІА Новини у Telegram-каналі .

"Атака терориста-смертника сталася в лікарні на 400 місць, розташованої поруч із міністерством громадської охорони здоров'я. Зараз над лікарнею піднімаються чорні клуби дими. Звідти також чути звуки стрілянини", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що група терористів проникла в будівлю шпиталю, точаться сутички з талібами.

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"Група терористів-смертників проникла до лікарні, продовжуються зіткнення. Нападники підірвали вхідні двері", – зазначає видання.

В даний час цей медичний заклад став найбільшим військовим шпиталем в Афганістані.

Ситуація в Афганістані загострилася у червні в умовах виведення американських військ. До середини серпня на тлі виведення з країни американського військового контингенту таліби захопили усі великі міста та прикордонні переходи.

Через якийсь час у столиці Афганістану пролунав другий вибух.

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Ситуація в Афганістані