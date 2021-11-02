Идут бои, слышны взрывы: в Кабуле смертники захватили госпиталь

Взрыв произошел у здания больницы Сардар Мохаммад Дауд Хан / Фото: Коллаж: Сегодня
Рядом с больницей в Кабуле, которая расположена возле министерства общественного здравоохранения, прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости в Telegram-канале.
"Атака террориста-смертника произошла в больнице на 400 мест, расположенной рядом с министерством общественного здравоохранения. Сейчас над больницей поднимаются черные клубы дымы. Оттуда также слышны звуки стрельбы", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что группа террористов проникла в здание госпиталя, идут столкновения с талибами.
"Группа террористов-смертников проникла в больницу, продолжаются столкновения. Нападавшие подорвали входную дверь", – отмечает издание.
В настоящее время это медицинское учреждение стало крупнейшим военным госпиталем в Афганистане.
Ситуация в Афганистане обострилась в июне в условиях вывода американских войск. К середине августа на фоне вывода из страны американского воинского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы.
Спустя какое-то время в столице Афганистана прогремел второй взрыв.
Ситуация в Афганистане
- Напомним, что 20 октября в Кабуле также произошел взрыв в районе Дехмазанг напротив здания штаба пограничной полиции. Осколками были повреждены стены здания. Разрушено асфальтовое покрытие дороги.
- 15 октября в шиитской мечети Биби-Фатима в афганском Кандагаре произошел теракт. В результате взрыва погибли 63 человека, еще 83 пострадали. Ответственность за взрыв взяло на себя ИГ (группировка признана террористической и запрещена в РФ).
- 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
- Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
- В конце августа представители "Талибана" заверяли, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства республики.
- Движение "Талибан" 1 сентября начало наступление на формирования антиталибского сопротивления в провинции Панджшер. Это произошло в ответ на проваленные переговоры между сопротивлением и талибами. Согласно заявлениям "Талибана", провинцию они тоже захватили.
- 7 сентября движение представило свое правительство, которое возглавил фигурант списка террористов ООН.