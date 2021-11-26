Хард із Зеленським? Хто прийде до президента на Арсенальну

Наташа Влащенко має свої гострі питання до президента України / Колаж "Сьогодні"

Телеканал "Україна 24" братиме участь у прес-марафоні президента України Володимира Зеленського, який відбудеться сьогодні у Києві у коворкінгу Creative State Arsenal біля станції метро "Арсенальна".

Як повідомляв Офіс президента, на прес-марафон під назвою "30 питань Президенту України" запросили обмежене коло представників ЗМІ. Загалом ОП допустив на цей захід 30 журналістів. Телеканал "Україна 24" представлятиме відома телеведуча Наташа Влащенко. Телеведуча програми "Хард із Влащенко" і "Народ проти" зможе задати найважливіші питання, які стосуються кожного українця.

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Список запрошених

У ніч проти 26 листопада прес-секретар президента Сергій Никифоров опублікував список журналістів, запрошених на прес-конференцію Володимира Зеленського. Список виглядає так:

Ліга.

РБК Україна

"24 канал"

"Свобода слова Савіка Шустера"

"Українські новини"

"Інтерфакс Україна"

"Обозреватель"

1+1

5 канал

Reuters

Deutsche Welle

ХАТА

УНІАН

Укрінформ

ТРК Україна

AFP

Цензор

Bloomberg

Радіо Свобода

КП в Україні

Українська правда

Бабель

СТБ

Фокус

Кореспондент

НВ

Інтер

Forbes Україна

ICTV

LBua

UA: Перший

BBC

Що очікується

"У зв’язку зі складною епідемічною ситуацією в країні та з урахуванням досвіду попередніх пресмарафонів до участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ, кожен з яких матиме можливість поставити Главі держави своє запитання та отримати вичерпну відповідь", – так пояснив офіс президента обмеження кількості учасників прес-марафону.

За кілька годин до початку прес-марафону Офіс президента змінив місце проведення заходу. До цього була неофіційна інформація, що під цю подію готували піцерію на Подолі. Однак ближче до ночі у четвер з'явилася інформація, що прес-марафон Зеленського пройде у коворкінгу Creative State Arsenal.

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Нагадаємо, у листопаді 2019 року Зеленський понад 14 годин відповідав на запитання журналістів у столичному Kyiv Food Marketі, куди без проблем прийшли близько 300 журналістів. І навіть представники регіональних ЗМІ спромоглися донести до глави держави проблеми своїх невеликих громад.