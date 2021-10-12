Гройсман: Російський хижак вже наступає на ЄС

Гройсман заявил, что есть важные отличия от прошлых лет в саммите Украина-ЕС / Фото: Facebook

Європейський Союз розуміє, що Росія як хижак вже наступає на стратегічні інтереси Європи і створює їй кризи, але це не привід Україні чекати чиїхось рішень і не виконувати внутрішніх трансформацій.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав лідер партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман.

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Коментуючи результати саміту "Україна – ЄС", що відбувся в Києві 12 жовтня, Гройсман зазначив, що загальний тон заяв нагадує аналогічні документи минулого і позаминулого років. Конкретики – небагато.

"Але є кілька важливих речей. Одна з них: Росія має нести відповідальність за штучно створені нею "Л\ДНР". Це правильний сигнал, - сказав Володимир Гройсман. – Наші європейські партнери розуміють, що цей хижак у вигляді Росії вже наступає і на їхні інтереси, створює їм різні кризи".

Але Україна не може і не має сидіти склавши руки – навіть попри те, що конкретики щодо "Північного потоку – 2" і енергобезпеки немає ані в Європі, ані всередині України.

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Як наголосив Гройсман, єдино правильний шлях для нашої держави зараз – виконувати Угоду про Асоціацію з ЄС, яка наразі далека від повного і якісного втілення і виконання, та будувати власну країну.

"Стратегічне бачення в тому, що Україна має всередині розвиватися і трансформуватися: мати сильну економіку, соціальну політику, стати членом ліги європейських заможних держав. І це питання до нас – до України, до чинного уряду", – зазначив Володимир Гройсман.

Саміт Україна-ЄС

12 жовтня у Києві відбувся черговий саміт Україна – Європейський Союз. За його підсумками президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн схвалили спільну заяву.

У документі, зокрема, засуджується анексія Криму, проведення "виборів" у Держдуму РФ на тимчасово окупованих територіях України, підкреслюється "відповідальність Росії як сторони конфлікту".

У заяві також йдеться про фінансову допомогу ЄС, підтверджується підтримка транзиту газу по території України.

Також відзначається прогрес України в процесі реформ.

Раніше ми повідомляли, що Україна і ЄС підписали угоду про "відкрите небо".

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Також нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на тлі неприємних заяв естонського лідера назвав причину, чому Україну не беруть у ЄС. Він закликав європейців до чесної розмови, а не тільки до вимог реформ.