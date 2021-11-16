Гройсман закликав владу переглянути "армійський бюджет"

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Лідер політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман закликав чинну владу та представників усіх фракцій Верховної Ради переглянути проєкт бюджету на 2022 рік у частині фінансування армії та збільшити витрати з нинішніх 130 млрд грн до 170 млрд грн. Про це він сказав в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV .

"Сьогодні мінімально необхідний бюджет фінансування армії – 170 млрд грн, а закладається на 2022 рік лише 130 млрд. Я закликаю всі парламентські фракції: знайдіть гроші, зніміть з доріг – профінансуйте війська. Армія потребує фінансової підтримки", – наголосив Володимир Гройсман.

Він наголосив, що сьогоднішня ситуація на українських кордонах потребує чіткого плану дій.

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"Оцінюю ситуацію, як складну. Вона потребує об'єктивної оцінки та формування чітких планів дій. У країні – війна, ми втрачаємо людей. У нас втрати на фронті, втрати від коронавірусу. Важливо, щоб дії влади були адекватними. Треба дивитися не лише під ноги, але й у майбутнє", – розповів політик.

При цьому він відкинув усі звинувачення у популізмі, мовляв, у країні немає зайвих грошей і нагадав ситуацію двомісячної давності, коли запропонував запровадити додаткову мотивацію у 1000 грн. за проведену вакцинацію.

"15 листопада влада схвалила рішення про виплату грошей кожному, хто пройде повну вакцинацію. "Якби два місяці тому прислухалися до моєї пропозиції, у нас не було б стільки смертей, а рівень вакцинації досяг би 50-60% українців. Це про адекватність влади", – наголосив політик.

За його словами, сьогодні Україні як ніколи потрібна стратегія поведінки та єдина політика інформування населення – без брехні та приховування інформації.

Нагадаємо, що президент Зеленський заявив про те, що українці, які зробили щеплення від COVID-19 , зможуть отримати по 1000 грн через додаток "Дія". На неї виділять близько 3 млрд. грн.