Прокуратура вивчить розслідування Bellingcat щодо "вагнерівців"

Роботи проводили протягом 2018-2020 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у звіті Bellingcat. Про це розповіла генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

"Розслідування є, воно проводиться, які ще допити проводитимуться слідством, думаю, що краще вам запитати безпосередньо в ДБР. Ми досить великий перелік прописали в наших прокурорських вказівках", – сказала вона.

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Говорячи про те, чи українські правоохоронні органи вивчатимуть матеріали розслідування в рамках кримінальної справи і чи повторно буде допиту голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Всі матеріали розслідування, які проводять журналісти, нами завжди ретельно вивчається, завжди долучаються до справи. Тому – вивчатимуться, долучатимуться", – додала вона.

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