"Держава без купюр" – головне зі щорічного послання Зеленського до Ради

Володимир Зеленський прозвітував про виконану роботу та розповів про цілі на найближчі два роки. Фото: колаж "Сьогодні"

Жодного слова – про переворот. Виступаючи з трибуни Верховної Ради, підступи до якої перекрили батальйони поліції, Зеленський так і не сказав нічого про держпереворот, який сам анонсував раніше на 1 грудня. Хоча саме про це від нього більшість хотіла би почути. Не менш важливі й інші теми, які глава держави вирішив оминути.

Так, Зеленський не приділив особливої уваги темі законопроєкту про деолігархізацію, ініціатором якого він є. Навіть навпаки, президент заявив, що "тема олігархів для нього дрібна та не головна".

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"Ми вперше розпочали системну боротьбу з олігархами. Хтось скаже: "Правильно говорити не з, а проти олігархів", а я скажу – правильно – не говорити, а це робити. І я впевнений, що Україна у цій боротьбі переможе. Але я не хочу закінчувати свій виступ саме цією тематикою, тематикою олігархів. Я не хочу говорити наприкінці про дрібні речі. Я хочу говорити про головне, про державу без прикрас, без купюр", – сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що від зовнішньої загрози Україну може захистити лише армія, але водночас заявив, що готовий провести пряму розмову на цю тему з президентом Росії Володимиром Путіним.

Не обійшлося без ляпів. Під час виступу Зеленський заявив, що наші діти зможуть купити власне життя в Україні, маючи на увазі власне житло.

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Що вже зроблено

Так, серед того, що вже зроблено владою в Україні, президент зазначив:

мінімальна зарплата зросла до 6500 грн;

збудовано 13 000 км доріг;

у відносинах із ЄС виконано понад 60% домовленостей, до того ж 25% лише цього року;

для молоді окупованого Криму та Донбасу освіта в Україні доступна без ЗНО;

Україна стала першою країною, яка запровадила цифрові паспорти та водійські права. Відсьогодні запроваджується послуга зі зміни місця прописки онлайн;

вже зараз ФОП можна відкрити за 10 хвилин;

проводиться індексація пенсій та добавок до них;

Проведено саміт "Кримська платформа" та питання Криму винесено на міжнародний порядок денний.

Що належить зробити

Серед планів на найближче майбутнє глава держави наголосив:

за 2 роки буде збудовано 15 000 км доріг, 810 мостів та мостових переходів;

до 10 грудня буде внесено законопроєкт щодо економічного паспорта українця. Згідно з ним, на рахунках дітей накопичуватимуться гроші від використання та видобутку надр. Після досягнення повноліття вони зможуть використати гроші для освіти чи купівлі житла в Україні;

в Україні буде збудовано перший завод з виробництва військових дронів;

до Ради буде внесено законопроєкт про подвійне громадянство;

у 16 містах України будуть побудовані аеропорти;

громадяни можуть оформлювати доступні кредити під 5%;

з 1 січня зарплата лікарів становитиме 24 тисячі гривень;

ВВП вперше перевищить $190 млрд, держборг буде нижчим за 50% ВВП.

Нагадаємо, зранку 1 грудня поліція оточила урядовий квартал – готувалася до протестів.

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Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що ФОП влаштували мітинг під Верховною Радою і перекрили вулицю Шовковичну.