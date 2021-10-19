Бюджет-2022 схвалили: коли нардепи зможуть проголосувати

Фото: колаж "Сьогодні"

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету ухвалив проєкт постанови "Про висновки і пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік" і за результатами розгляду рекомендував Верховній Раді прийняти постанову в цілому.

Про це написав представник Кабінету міністрів у Верховній Раді і керівник секретаріату парламентської фракції "Слуга народу" Тарас Мельничук в Telegram.

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За його словами, відповідно до Регламенту, проєкт закону про Державний бюджет вважається прийнятим в першому читанні, якщо буде прийнятий в цілому проєкт постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до законопроекту, а прийняті Верховною Радою висновки та пропозиції до законопроекту набувають статусу Бюджетних висновків Верховної Ради.

Також інформацію підтвердили в депутатському корпусі.

"Бюджетний комітет проголосував за проект держбюджету на 2022 рік. Голосуватимемо до 2 читання завтра в залі", — написала нардеп від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

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Ключові пріоритети держбюджету:

забезпечення якісного рівня медицини і освіти;

створення інклюзивної освітньої середовища і безбар'єрного простору;

підтримка ветеранів;

посилення обороноздатності і безпеки держави;

розвиток інфраструктури;

цифровизация.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада збільшила бюджет на 40 млрд грн.

Також нагадаємо, Рада виділить ще 12 млрд гривень на субсидії для українців.