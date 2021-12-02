Держбюджет-2022 та "Вовина тисяча": що сьогодні на порядку денному Ради

Верховна Рада України. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 2 грудня, народні депутати проведуть пленарне засідання у Верховній Раді. Зокрема, парламентарі голосуватимуть за ухвалення держбюджету на наступний рік, а також за законопроєкт, що передбачає виділення тисячі гривень усім вакцинованим двома дозами від COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Ради.

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Порядок денний на 2 грудня

Також депутати під час засідання розглянуть такі законопроекти:

про ратифікацію Протоколу до угоди між урядом Угорської Республіки, урядом Румунії, урядом Словацької Республіки та Кабінетом Міністрів України стосовно створення багатонаціонального інженерного батальйону (0129);

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (5376);

про антидопінгову діяльність у спорті (5099);

про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (5689);

про внесення змін до ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" та ЗУ "Про Вищу раду правосуддя" щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів (4229);

про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (2683, 2683-2, 2683-3);

про місто Київ – столицю України (2143-3);

Раніше ми повідомляли, що поліція оточила урядовий квартал, готуючись до протестів.

Також нагадаємо, головне із щорічного послання Зеленського до Ради.