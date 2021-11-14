Віцепрезидент Єврокомісії похвалилася вишиванкою та передала привіт Україні (фото)

Віра Юрова приміряла традиційну українську вишиванку. Фото: колаж "Сьогодні"
Віцепрезидент Єврокомісії Віра Юрова одягла українську вишиванку, яку їй під час свого нещодавнього візиту до Брюсселя подарувала генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.
Відповідне фото вона опублікувала у Twitter.
"Дякую генпрокурору Ірині Венедиктовій за цю красиву традиційну українську блузу", – написала Юрова.
Вона додала, що пишається тим, що вдягла вишиванку, і передала тепле привітання Україні.
Поїздка Венедиктової до Брюсселя
Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова здійснила триденний робочий візит до Брюсселя, де провела важливі зустрічі у Єврокомісії та Європейському парламенті. Головними темами під час обговорення були зусилля України щодо підтримки верховенства права, реформування органів прокурорського нагляду та судової системи, боротьба з корупцією та формування антикорупційних структур.
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