Вице-президент Еврокомиссии похвасталась вышиванкой и передала привет Украине (фото)

Вера Юрова примеряла традиционную украинскую вышиванку. Фото: коллаж "Сегодня"

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова надела украинскую вышиванку, которую ей во время своего недавнего визита в Брюссель подарила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Соответствующее фото она опубликовала в Twitter.

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"Спасибо генпрокурору Ирине Венедиктовой за эту красивую традиционную украинскую блузку", – написала Юрова.

Она добавила, что гордится тем, что надела вышиванку, и передала теплый привет Украине.

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Поездка Венедиктовой в Брюссель

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова совершила трехдневный рабочий визит в Брюссель, где провела важные встречи в Еврокомиссии и Европейском парламенте. Главными темами во время обсуждения были усилия Украины по поддержке верховенства права, реформирование органов прокурорского надзора и судебной системы, борьба с коррупцией и формирование антикоррупционных структур.

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