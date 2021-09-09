Гордон про зустріч Путіна і Зеленського: Розкажуть один одному анекдоти і розійдуться

Зустріч Зеленського з Путіним не дасть результатів. Колаж "Сьогодні"

У Кремлі заявили про готовність до переговорів на найвищому рівні, ось тільки зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним нічого не дасть, оскільки Москва не хоче навіть обговорювати повернення Криму, а закінчити війну на Донбасі Росія готова тільки в обмін на півострів.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

Якщо в Кремлі заявляють, що не готові обговорювати тему Криму, то у Києві говорять, що немає сенсу в переговорах без кримського питання.

"Україна буде говорити про свої території – про Крим і Донбас, які тимчасово окуповані Росією. І якщо Путін не хоче говорити про українські Крим і Донбас, нехай сидить вдома – його ж ніхто не тягне їхати кудись. Я вважаю, що ця зустріч марна. Зустрічатися з Путіним не має жодного сенсу. Нічого нового Володимир Олександрович (Зеленський) із цієї зустрічі не винесе", – сказав Гордон.

За його словами, це буде зустріч із радянською людиною, яка пройшла школу КДБ, для якої найголовніша трагедія в житті, як Путін сам зізнавався, – це розпад СРСР.

"Зеленський – це людина іншого часу, іншого покоління, людина майбутнього. А це (Путін) – людина минулого. Які можуть бути точки дотику на переговорах у майбутнього і минулого – ніяких. Зеленський скаже: "Віддайте Крим". Путін скаже: "Не віддам". Зеленський скаже: "Віддайте Донбас". Путін скаже: "Спочатку вибори і потім вихід до кордонів", – підкреслив журналіст.

Гордон переконаний, що Путіну Донбас абсолютно не потрібен як територія, але для нього це козирна карта для торгу за визнання Криму російським і зняття санкцій з РФ.

"Якщо Путін погодиться обговорювати Крим, припустимо, зустрінуться. Ну, подивляться один одному в очі. Володимир Олександрович розповість Путіну анекдот, Путін розповість йому, і розійдуться при своїх", – резюмував він.

Київ ніяк не може домовитися з Москвою про зустріч президентів

Раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але той відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Кремль також відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче переговорів.

Ходили навіть чутки про можливе проведення зустрічі у Ватикані або Єрусалимі, але далі розмов справа не пішла.

У Кремлі постійно заявляли, що нібито готові до переговорів президентів, але кожен раз відзначали, що немає передумов і конкретно опрацьованих тем для такої зустрічі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Путін на Східному економічному форумі (ВЕФ) заявив, що ситуація у відносинах з Україною є "ненормальною" і "неприродною". Він сподівається на відновлення відносин з Україною в недалекому майбутньому.

Також Москва боїться вступу України до НАТО. Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в цьому разі Росія проведе перебалансування ситуації.