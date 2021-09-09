Гордон о встрече Путина и Зеленского: Расскажут друг другу анекдоты и разойдутся

Встреча Зеленского с Путиным не даст результатов. Коллаж "Сегодня"

В Кремле изъявили готовность к переговорам на высшем уровне, вот только встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным ничего не даст, поскольку Москва не хочет даже обсуждать возвращение Крыма, а закончить войну на Донбассе Россия готова только в обмен на полуостров.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

Если в Кремле заявляют, что не готовы обсуждать тему Крыма, то в Киеве говорят, что нет смысла в переговорах без крымского вопроса.

"Украина будет говорить о своих территориях – о Крыме и Донбассе, которые временно оккупированы Россией. И если Путин не хочет говорить об украинских Крыме и Донбассе, пусть сидит дома – его ж никто не тянет ехать куда-то. Я считаю, что эта встреча бесполезная. Встречаться с Путиным не имеет никакого смысла. Ничего нового Владимир Александрович (Зеленский) из этой встречи не вынесет", – сказал Гордон.

По его словам, это будет встреча с советским человеком, прошедшим школу КГБ, для которого самая главная трагедия в жизни, как он сам признавался, – это распад СССР.

"Зеленский – это человек другого времени, другого поколения, человек будущего. А это (Путин) – человек прошлого. Какие могут быть точки соприкосновения на переговорах у будущего и прошлого – никаких. Зеленский скажет: "Отдайте Крым". Путин скажет: "Не отдам". Зеленский скажет: "Отдайте Донбасс". Путин скажет: "Сначала выборы и потом выход к границам", – подчеркнул журналист.

Гордон уверен, что Путину Донбасс абсолютно не нужен как территория, но для него это козырная карта для торга за признание Крыма российским и снятия санкций с РФ.

"Если Путин согласится обсуждать Крым, допустим, встретятся. Ну, посмотрят друг другу в глаза. Владимир Александрович расскажет Путину анекдот, Путин расскажет ему, и разойдутся при своих", – резюмировал он.

Киев никак не может договориться с Москвой о встрече президентов

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но тот отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Кремль также отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет переговоров.

Ходили даже слухи о возможном проведении встречи в Ватикане или Иерусалиме, но дальше разговоров дело не пошло.

В Кремле постоянно заявляли, что якобы готовы к переговорам президентов, но каждый раз отмечали, что нет предпосылок и конкретно проработанных тем для такой встречи.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что ситуация в отношениях с Украиной является "ненормальной" и "неестественной". Он надеется на восстановление отношений с Украиной в скором будущем.

Также Москва боится вступления Украины в НАТО. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в этом случае Россия проведет перебалансировку ситуации.