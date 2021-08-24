Де Кравчук? Перший президент України не прийшов на парад

Стан здоров'я Кравчука не дозволив йому приймати участь в святкуванні. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 24 серпня президент України Володимир Зеленський привітав українців з 30-ю річницею Незалежності України. Відповідну заяву він зробив під час виступу на параді.

На урочистому заході також були присутні другий президент незалежної України Леонід Кучма, третій президент Віктор Ющенко і п'ятий президент Петро Порошенко. При цьому багато українців звернули увагу, що на параді не було першого президента країни Леоніда Кравчука. На сайті колишнього глави держави і на його сторінках в соцмережах також відсутні привітання громадян з державним святом.

Ймовірно, стан здоров'я першого президента не дозволив йому бути присутнім на торжестві і публікувати привітання в інформаційному просторі. У прес-службі політика його відсутність на параді не прокоментували.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в кінці червня Леоніду Кравчуку зробили планову операцію на серці. Журналіст Дмитро Гордон зазначав, що оперував його хірург високого рівня.

А вже 26 липня стало відомо, що першого президента України і главу української делегації в ТКГ підключили до апарату ШВЛ через погіршення стану здоров'я. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, замінять Кравчука в ТКГ через проблеми з серцем .