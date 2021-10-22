"Газпром" довів Молдову до надзвичайного стану – просять допомоги у України

"Газпром" поставив кабінет міністрів Молдови на коліна/Колаж "Сьогодні"

На грані енергетичної кризи в період опалювального сезону опинилася не тільки Україна. Приблизно в такій же ситуації і наш стратегічний партнер – Молдова, парламент якої 22 жовтня ввів в країні режим надзвичайного стану на 30 днів, з 22 жовтня по 20 листопада.

Про це повідомляє місцеве агентство Moldpres.

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Особливий режим

Під час надзвичайного стану уряд Молдови введе прискорений режим закупівлі природного газу, для цього будуть виділені гроші, а також прийматимуться рішення для оперативних дій із забезпечення природним газом, в тому числі шляхом відступу від нормативних положень.

"Всі кроки, які ми робимо зараз, необхідні для забезпечення енергетичної безпеки країни, щоб мати можливість виділяти фінансові ресурси на закупівлю газу з альтернативних джерел і гарантувати, що ми повернемо тиск в газовій системі до належного рівня. Ми також приймемо рішення про виділення мазуту з державного резерву в допомогу компаніям, які можуть диверсифікувати джерела енергії ", – заявила прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця на початку засідання, де обговорили введення НС.

Причина

Все це стало наслідком того, що Кишинів відмовляється підписувати з російською компанією "Газпром" договори на невигідних для себе умовах. Термін раніше існуючого договору закінчився 30 вересня. Дію договору було продовжено на місяць, при цьому в жовтні Молдова отримує газ за ціною $790 за тисячу кубометрів, тоді як у вересні ціна становила $550.

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Україна

Кишинів паралельно веде переговори про імпорт газу з Румунією, Україною та іншими країнами регіону. Зараз в Києві з робочим візитом перебуває віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску, який зустрівся з головою правління української компанії "Нафтогаз" Юрієм Вітренком.

"З огляду на безпрецедентну енергетичну кризу, з якою в даний час стикаються кілька європейських країн, ми домовилися з українською стороною про створення робочої групи, яка дозволить Україні взяти на себе експертизу імпорту газу", – заявив Попеску.

Ситуація з газом