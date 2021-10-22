"Газпром" довел Молдову до ЧП – просят помощи у Украины

"Газпром" поставил кабинет министров Молдовы на колени / Коллаж "Сегодня"

На грани энергетического кризиса в период отопительного сезона оказалась не только Украина. Примерно в такой же ситуации и наш стратегический партнер в регионе – Молдова, парламент которой 22 октября ввел в стране режим чрезвычайного положения на 30 дней, с 22 октября по 20 ноября.

Об этом сообщает местное агентство Moldpres.

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Особый режим

Во время ЧП правительство Молдовы введет ускоренный режим закупки природного газа, для этого будут выделены деньги, а также будут приниматься решения для оперативных действий по обеспечению природным газом, в том числе путем отступления от нормативных положений.

"Все шаги, которые мы предпринимаем сейчас, необходимы для обеспечения энергетической безопасности страны, чтобы иметь возможность выделять финансовые ресурсы на закупку газа из альтернативных источников и гарантировать, что мы вернем давление в газовой системе до надлежащего уровня. Мы также примем решение о выделении мазута из государственного резерва в помощь компаниям, которые могут диверсифицировать источники энергии", – заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в начале заседания, где обсудили введение ЧП.

Причина

Все это стало следствием того, что Кишинев отказывается подписывать с российской компанией "Газпром" договора на невыгодных для себя условиях. Срок ранее существующего договора истек 30 сентября. Действие договора было продлено на месяц, при этом в октябре Молдова получает газ по цене $790 за тысячу кубометров, тогда как в сентябре цена составляла $550.

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Украина

Кишинев параллельно ведет переговоры об импорте газа с Румынией, Украиной и другими странами региона. Сейчас в Киеве с рабочим визитом находится вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, который встретился с председателем правления украинской компании "Нафтогаз" Юрием Витренко.

"Учитывая беспрецедентный энергетический кризис, с которым в настоящее время сталкиваются несколько европейских стран, мы договорились с украинской стороной о создании рабочей группы, которая позволит Украине взять на себя экспертизу импорта газа", – заявил Попеску.

Ситуация с газом