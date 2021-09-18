Фіала не вважає себе олігархом і назвав головну відмінність

Давид Арахамія і Томаш Фіала

Засновник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала впевнений, що не підходить під критерії "олігарха" – ані за Вікіпедією, ані за критеріями закону про олігархів, який передали для висновків до Венеціанської комісії.

Як зазначив Фіала в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", бізнес в Україні він почав з нуля і нічого в нашій країні не приватизував. А більша частина активів була створена після 90-го року

"Якщо ви почитаєте Вікіпедію, хто такий олігарх – це може бути 5-10 людей в країні, які мають близькі стосунки з владою, президентом, прем'єр-міністром. І завдяки цим зв'язкам вони заробляють гроші. У мене, на щастя, таких зв'язків не було, навпаки з останніми трьома президентами відносини були трошки натягнуті", – говорить бізнесмен.

Також Фіала відзначив, що не підходить під три критерії закону про олігархів.

Who is Томаш Фіала

Томаш Фіала народився в 1974 році в Чехії. Він закінчив Празький університет економіки. У 1994 році почав кар'єру інвестиційного банкіра в Bayerische Vereinsbank в Празі. У 1996-му Томаш Фіала був направлений в Україну, де створив і очолив регіональний офіс компанії, з часом його компанія перетворилася на найбільшого гравця на українському фондовому ринку.

У 2000 році Томаш Фіала повернувся до Києва і разом з українськими партнерами заснував власну інвестиційну компанію Dragon Capital. З тих пір Dragon Capital виросла з невеликої інвесткомпанії в найбільший український інвестиційний банк з офісами в Києві та Празі.

У травні 2014 року Фіала заснував щотижневе видання "Новий Час" (згодом перейменоване в "НВ"), а в червні – новинний сайт і Радіо НВ. У січні 2021 DC купив контрольний пакет акцій компанії Treeum Holdings Limited, яка володіє інтернет-виданнями "Мінфін" і Finance.ua. У травні 2021 року придбав "Українську правду".

Що з законом про олігархів

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Згідно з початковою редакцією, олігархом визначається людина, яка:

бере участь в політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання;

вартість його активів (і осіб, бенефіціаром яких він є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (на сьогоднішній день це 2 млрд 379 млн грн);

якщо людина відповідає хоча б двом зазначеним критеріям – він потрапляє в реєстр олігархів.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова подала листа до парламенту з проханням передати законопроєкт на перевірку до Венеціанської комісії. З таким же зверненням виступили і всі опозиційні фракції ВР. 10 вересня Глава парламенту Дмитро Разумков передав законопроєкт на експертизу "венеціанки".