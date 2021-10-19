ФБР увірвалося в будинок друга Путіна: особняк Дерипаски став місцем злочину

Цілий день в особняку мільярдера Олега Дерипаски працювали слідчі ФБР / Колаж "Сьогодні"
19 жовтня у вашингтонському особняку російського мільярдера, колишнього засновника компанії "Базовий елемент" і голова ради директорів компанії "Російський алюміній" Олега Дерипаски пройшли обшуки. Слідчі дії за стрічкою з написом "Місце злочину, не входити" проводили агенти ФБР.
Про це повідомляє американська телекомпанія NBC News.
Що відомо
Прессекретар ФБР заявив журналістам, що обшуки у Вашингтоні в будинку російського бізнесмена Олега Дерипаски пов'язані з федеральним розслідуванням за межами Нью-Йорка. Додаткової інформації надано не було.
Джерело телеканалу CNN, знайоме з цим питанням, сказало, що розслідування "триває", але не надало ніяких додаткових подробиць.
Також відомо, що з 2018 року Дерипаска перебуває під санкціями США, пов'язаними з військовою агресією Росії проти України і Сирії. Ефект від введених санкцій виявився миттєвий – за тиждень олігарх збіднів на $1,6 млрд, втративши п'яту частину своїх статків.
Раніше повідомлялося, що Дерипаска перебуває під слідством у США у справі про відмивання грошей і звинувачується в "загрозі життю конкурентів, незаконному прослуховуванні телефонних розмов з державним чиновником і участі в здирництві та рекеті". У 2020 році The Financial Times з посиланням на лист Мінфіну США повідомило, що Дерипаска міг відмивати гроші для російського президента Володимира Путіна, тому проти нього і ввели санкції.
Біографія
- Олег Дерипаска з 2009 по 2012 рік був головою наглядової ради заснованої ним компанії "Базовий елемент", яка управляє активами його алюмінієвої імперії.
- До 2018 року він керував алюмінієвою компанією "Русал".
- До 2017 року був керівником енергетичної компанії En+ Group
- З 2000 по 2007 рік був головою ради директорів компанії "Російський алюміній".
- З 1997 по 2001 рік – президентом компанії "Сибірський алюміній".
- З 1994 по 1997 рік – генеральний директор Саяногорського алюмінієвого заводу.
- У 2008 році статки Дерипаски оцінювали в 28 млрд доларів США. Тоді він був найбагатшим росіянином і займав 9-ме місце у світовому рейтингу мільярдерів за версією журналу Forbes.
- На січень 2018 року Дерипаска перебував у рейтингу на 247-му місці, але вже зі статком у $7,1 млрд. У грудні 2019 року очолив рейтинг російських підприємців за версією Forbes, статки яких за минуле десятиліття зменшилися найбільше і тепер становлять близько $4 млрд.