ФБР увірвалося в будинок друга Путіна: особняк Дерипаски став місцем злочину

Цілий день в особняку мільярдера Олега Дерипаски працювали слідчі ФБР / Колаж "Сьогодні"

19 жовтня у вашингтонському особняку російського мільярдера, колишнього засновника компанії "Базовий елемент" і голова ради директорів компанії "Російський алюміній" Олега Дерипаски пройшли обшуки. Слідчі дії за стрічкою з написом "Місце злочину, не входити" проводили агенти ФБР.

Про це повідомляє американська телекомпанія NBC News.

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Що відомо

Прессекретар ФБР заявив журналістам, що обшуки у Вашингтоні в будинку російського бізнесмена Олега Дерипаски пов'язані з федеральним розслідуванням за межами Нью-Йорка. Додаткової інформації надано не було.

Джерело телеканалу CNN, знайоме з цим питанням, сказало, що розслідування "триває", але не надало ніяких додаткових подробиць.

Також відомо, що з 2018 року Дерипаска перебуває під санкціями США, пов'язаними з військовою агресією Росії проти України і Сирії. Ефект від введених санкцій виявився миттєвий – за тиждень олігарх збіднів на $1,6 млрд, втративши п'яту частину своїх статків.

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Раніше повідомлялося, що Дерипаска перебуває під слідством у США у справі про відмивання грошей і звинувачується в "загрозі життю конкурентів, незаконному прослуховуванні телефонних розмов з державним чиновником і участі в здирництві та рекеті". У 2020 році The Financial Times з посиланням на лист Мінфіну США повідомило, що Дерипаска міг відмивати гроші для російського президента Володимира Путіна, тому проти нього і ввели санкції.

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