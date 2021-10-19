ФБР ворвалось в дом друга Путина: особняк Дерипаски стал местом преступления

Целый день в особняке миллиардера Олега Дерипаски работали следователи ФБР / Коллаж "Сегодня"

19 октября в вашингтонском особняке российского миллиардера, бывшего основателя компании "Базовый элемент" и председателя совета директоров компании "Русский алюминий" Олега Дерипаски прошли обыски. Следственные действия за ленточкой с надписью "Место преступления, не входить" проводили агенты ФБР.

Об этом сообщает американская телекомпания NBC News.

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Что известно

Пресс-секретарь ФБР заявил журналистам, что обыски в Вашингтоне в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски связаны с федеральным расследованием за пределами Нью-Йорка. Дополнительной информации предоставлено не было.

Источник телеканала CNN, знакомый с этим вопросом, сказал, что расследование "продолжается", но не предоставил никаких дополнительных подробностей.

Также известно, что с 2018 года Дерипаска находится под санкциями США, связанными с военной агрессией России против Украины и Сирии. Эффект от введенных санкций оказался мгновенный – за неделю олигарх обеднел на $1,6 млрд, потеряв пятую часть своего состояния.

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Ранее сообщалось, что Дерипаска находится под следствием в США по делу об отмывании денег и обвиняется в "угрозе жизни конкурентов, незаконном прослушивании телефонных разговоров с государственным чиновником и участии в вымогательстве и рэкете". В 2020 году The Financial Times со ссылкой на письмо Минфина США сообщило, что Дерипаска мог отмывать деньги для российского президента Владимира Путина, поэтому против него и ввели санкции.

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