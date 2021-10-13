"Фантазія чудова": Таран відреагував на чутки про "звільнення" Бурби

Таран (праворуч) прояснив ситуацію з Бурбою (зліва). Колаж "Сьогодні"

Міністр оборони Андрій Таран спростував інформацію про звільнення ексглави ГУР Василя Бурби з військової служби, а також назвав ці чутки брехливими. Міноборони виступило з офіційною заявою.

"Наказу на звільнення з військової служби генерал-полковника Василя Бурби не було. Інформація в медіа є емоційного характеру, вона не відповідає дійсності та спрямована на підрив довіри до керівництва держави та Міністерства оборони", – йдеться в повідомленні.

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Своєю чергою сам Андрій Таран під час відкриття спеціалізованої виставки "Цифрове майбутнє армії" заявив, що журналіст Юрій Бутусов, який оприлюднив інформацію про Бурбу, бреше, пише УНІАН.

"Спекуляцій багато. Особливо з боку такої одіозної особистості, як Бутусов. Вигадок у нього багато, а фантазія у нього дуже чудова. Якби навіть була розмова з кимось удвох, то звідки про це міг дізнатися Бутусов? Мій досвід служби у військовій розвідці навчив мене ніколи не коментувати будь-які питання, що стосуються роботи спецслужб. Тому я це питання також коментувати не збираюся. Це чергова брехня з боку Бутусова, саме тому я не хочу коментувати цю брехню. Він (Бурба) не був звільнений", – сказав Таран.

Нагадаємо, сьогодні Юрій Бутусов у Facebook опублікував допис, в якому заявив, мовляв, Бурба офіційно звільнений з військової служби через те, що нібито не виконав наказ Тарана. За його словами, міністр нібито вимагав від генерала не давати свідчень проти нього в Раді у справі "вагнерівців".

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Затримання "вагнерівців" і провал спецоперації

Затримання "вагнерівців" відбулося в Мінську 29 липня 2020 року, коли група з 32 осіб прилетіла у столицю Білорусі транзитом, щоб вирушити далі. Українські спецслужби планували, що як тільки літак вилетить з Мінська, його екстрено посадять у Києві для арешту бойовиків.

Вночі проти 24 липня 2020 року бойовики прибули до Мінська і 24-го мав бути рейс до Стамбула (а фактично до Києва). А 24 липня на Банковій відбулася нарада, де президенту доповідали про цю спецоперацію. Там були присутні начальник Головного управління розвідки Василь Бурба, учасник операції, перший заступник глави СБУ Руслан Баранецький, глава ОПУ Андрій Єрмак, начальник комітету з розвідки – перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко, заступник голови ОПУ Роман Машовець. У кабінеті також перебувала секретарка президента Марія Левченко. В результаті бойовики не прилетіли до Києва.

Потім почалася епопея з переговорами про видачу найманців Україні. Білоруський президент Олександр Лукашенко навіть спочатку був не проти, але потім різко змінив свою позицію і відпустив їх в Росію.

Після гучного провалу спецоперації Банкову звинувачували в зливі секретної інформації, в Офісі президента навіть відхрещувалися від такої спецоперації в принципі.

10 вересня Безугла заявляла, що нібито спецоперації щодо "вагнерівцаів" не було. Також вона розповіла про роль Порошенка в цій історії з російськими найманцями.

Також нещодавно на американському телеканалі CNN вийшов сюжет, в якому йдеться про те, що нібито США допомагали Україні в спецоперації із затримання "вагнерівців".