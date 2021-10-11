Фантастичне хамство і зверхність: в РФ "рознесли" Медведєва за слова про Україну

Медведєв зганьбився статтею про Україну. Колаж "Сьогодні"

Російський опозиційний політик Леонід Гозман розкритикував статтю заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про Україну і назвав його висловлювання хамством і зарозумілістю.

Про це він сказав ефірі радіостанції Ехо Москви.

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Медведєв у своїй статті написав, мовляв, з українським керівництвом нема про що говорити.

"Він говорить про те, що не треба сподіватися, що щось зміниться. Нічого не зміниться, тому що наше керівництво не зацікавлене у зниженні напруженості між Росією і Україною. Далі ігнорується реальність. Будучи одним з вищих чиновників Росії, він говорить про російсько-українські відносини і не згадує слова "Крим", слова "Донбас" ... Ти про це скажи, там більше десяти тисяч людей вбито, там взагалі багато чого сталося, і ти це ігноруєш", – сказав Гозман.

Також його вразила поведінка Медведєва стосовно керівництва України і українського народу.

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"І потім, звичайно, хамство і імперська зарозумілість автора цього тексту фантастична: це образа вищим керівникам України, в тому числі президенту України, образа українського народу, мені здається. Після цієї статті до нас будуть ставитися ще гірше, ніж до неї. Так в 19 або 18 столітті розмовляли з якою-небудь колонією, що "ви там дикуни і нічого не розумієте", – підкреслив російський опозиціонер.

Що відомо про Медведєва

Дмитро Анатолійович Медведєв – російський державний і політичний діяч. Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації з 16 січня 2020 року. Голова партії "Єдина Росія" з 26 травня 2012 року.

15 вересня 2016 року Олексій Навальний опублікував розслідування Фонду боротьби з корупцією, присвячене ймовірної дачі Медведєва – старовинної садибі Міловка в місті Плесо. Він першим зібрав факти корупції, пов'язані з екс-президентом Росії. Ці факти лягли в основу документального фільму "Він вам не Дімон".

Досить швидко рейтинг фільму "Він вам не Дімон" вирвався до рівня "Форреста Гампа" і "Зеленої милі".

При цьому провідні мережеві корпорації постійно видаляють акаунти, пов'язані з опозиціонером. Наприклад, корпорації Apple і Google видалили додаток "Навальний" з App Store і Google Play в перший день виборів в Росії.

Нагадаємо, в 2020 році Медведєв поскаржився, що Україна завадила Росії позбутися санкцій.

А потім відзначився новою скандальною заявою, мовляв, українці повинні змиритися з втратою Криму. У відповідь в Україні йому дали слушну пораду.